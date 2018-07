Eclissi Totale lunare venerdì 27/07/2018: come e dove vederla in Italia. Eventi e le informazioni sull’evento astronomico dell’anno: sarà la più lunga del secolo.

Eclissi totale di Luna venerdì 27 luglio 2018: la più lunga del secolo | Orario, info diretta streaming | Eventi in Italia – Pronti a stare con il naso all’insù nella notte tra 27 e 28 luglio 2018? Sta per arrivare l’evento astronomico dell’anno. Si tratta dell’eclissi totale di Luna: sarà la più lunga del 21° secolo. La Luna si tingerà di rosso, per farci vivere uno spettacolo indimenticabile. La Terra si troverà tra il Sole e la Luna e proietterà sul satellite un cono d’ombra. La fase di totalità dell’eclissi, ci sarà tra le 21.30 e le 23.13, mentre il massimo è previsto alle 22.22. Lo spettacolo, poi si concluderà all’1.30 della notte del 28 luglio. L’eclissi di Luna, durerà un’ora e 43 minuti, superando quindi il record del 31 gennaio del 2018. Tutto il fenomeno, durerà invece tre ore e 55 minuti. Dall’Italia il fenomeno sarà osservabile tra le 20.24 (entrata nel cono d’ombra) e le 00.19 (uscita dal cono d’ombra). La Luna però sarà in penombra già dalle 19.14. Per chi non avrà modo di ammirare il fenomeno dal vivo può farlo anche online, in streaming, tramite il servizio di VirtualTelesccope. A differenza delle eclissi solari, non c’è bisogno di particolari attrezzature per osservare quelle lunari. La luce della Luna non è infatti pericolosa come quella del Sole e l’intero fenomeno si può osservare ad occhio nudo, oppure anche con un binocolo.

Eclissi totale di Luna, gli eventi in Italia

L’eclissi sarà visibile dall’emisfero orientale, quindi Europa, Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda; l’America del Sud osserverà le fasi finali dell’eclissi dopo il tramonto del 27 luglio. Nelle stesse ore, sanno ben visibili anche Marte (il più brillante perché in opposizione al Sole e piuttosto vicino alla Terra), Giove, Saturno e Venere. E, verso le 21.15 italiane, è previsto un passaggio della stazione spaziale internazionale Iss, che potrebbe essere vista via telescopio anche se viaggia a una velocità di 28 mila chilometri orari. Nelle varie città italiane si stanno organizzando diversi eventi per poter osservare questo raro fenomeno insieme agli astrofili di tutta Italia. A Roma, a piazza del Colosseo, si terrà La notte della luna rossa e del pianeta rosso curata dal Parco archeologico del Colosseo e The Virtual Telescope Project. Dalle 21 a mezzanotte di venerdì, l’appuntamento è all’angolo Via Sacra a ingresso gratuito e con turni di 15 persone alla volta che potranno osservare le varie fasi dell’eclissi dalle 21.30 alle 23.13. In Puglia la Società Astronomica Pugliese allestisce un osservatorio astronomico con telescopi e binocoli sulla spianata di Castel del Monte. A Perugia il gruppo astrofili Paolo Maffei organizza una serata osservativa in compagnia di esperti che attraverso telescopi illustreranno il cielo e faranno osservare anche i pianeti visibili nella meravigliosa Villa Colle del Cardinale. Nella pagina successiva, trovate la spiegazione scientifica del fenomeno. […]