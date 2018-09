Che cos’è l’equinozio d’autunno e quando inizia la stagione. Come cambia il calendario nell’emisfero boreale e in quello australe

Equinozio d’Autunno: quando sarà? | La spiegazione astronomica | Il giorno che segna il cambio di stagione

L’estate è idealmente terminata, ma non ufficialmente. La fine della stagione estiva è segnata dal giorno dell’Equinozio d’Autunno che, nel 2018, cadrà domenica prossima, 23 settembre. Che cos’è l’equinozio e perché la data cambia di anno in anno?

L’equinozio d’autunno e quello di Primavera rappresentano l’inizio delle stagioni omonime e cadono in giorni differenti di anno in anno. Essi dipendono dal moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole, ovvero la rotazione che compie la Terra intorno all’orbita solare (corrispondente a 1 anno). Durante il giorno di equinozio, i raggi solari cadono perpendicolarmente all’asse terrestre: ciò comporta che, in quei due giorni, l’emisfero australe e quello boreale (rispettivamente, al Sud e al Nord dell’Equatore) siano posti alla stessa inclinazione rispetto al sole e le ore di buio, nella giornata, equivalgono a quelle di luce. Lo stesso termine equinozio, infatti, è un lemma di derivazione neo-latina formato dalle parole ‘aequus‘, ovvero ‘uguale’, e ‘nox‘, cioè notte.