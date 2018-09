In tanti al Centro Sud hanno assistito al fenomeno. Si tratterebbe di un meteorite passato sui cieli intorno alle 21,30 di ieri sera

Meteorite avvistato al Centro Sud: migliaia di segnalazioni dopo il forte boato – Una scia luminosa e un boato hanno animato il cielo notturno della Sardegna intorno alle 21,30 di ieri sera. Segnalazioni sono giunte da altre molte regioni del centro Italia. Secondo gli esperti si è trattato di un bolide, ovvero una meteora molto brillante: l’orario del passaggio nei nostri cieli ha fatto sì che fosse facilmente avvistata in molte regioni centrali come Toscana, Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna. Il bolide è un frammento roccioso proveniente dallo spazio, che in genere ha origine da una cometa o asteroide, e si manifesta come palla infuocata una volta entrato a contatto con l’atmosfera terrestre, consumandosi per evaporazione. Un’ipotesi confermata anche dagli esperti che hanno spiegato che si è trattato di un meteorite che viene comunemente definito bolide. I bolidi sono quei meteoriti che all’impatto con l’atmosfera terrestre si incendiano generando una scia molto luminosa ed esplodendo (e frammentandosi) producono un forte rumore. Il meteorite che ieri ha solcato i cieli delle regioni che si affacciano sul Tirreno e sul Mediterraneo è stato osservato anche in Corsica (ad esempio nel golfo di Ajaccio) e in Francia, a Marsiglia. Qualcuno si è allarmato, pensando che il boato potesse essere stato causato da un’esplosione di gas o da un incidente. Ma la maggior parte delle persone che hanno assistito al fenomeno l’ha presa con una certa ironia e c’è anche chi prova a poter usare il meteorite come scusa per non andare a lavoro.