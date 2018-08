Notte di San Lorenzo 2018: eventi in Italia oggi, venerdì 10 agosto. Info e curiosità

Notte di San Lorenzo, oggi venerdì 10 agosto 2018: come e dove vedere le stelle cadenti, quando il picco?

Ci siamo, oggi è 10 agosto 2018, San Lorenzo, quindi la notte delle stelle cadenti. Le stelle ricordano lo scoppiettio dei carboni ardenti su cui il santo (San Lorenzo), fu martirizzato, o le sue lacrime. E’ bene ricordare che non si tratta stelle, ma dello sciame delle Perseidi originato dalla cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 dall’astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli. Questo evento, si verifica quando la Terra transita nella nube di polveri lasciata dalla cometa lungo il proprio cammino intorno al sole. I grani di polvere vengono attratti dalla forza di gravità del nostro pianeta e una volta entrati nell’atmosfera cadono a grandissima velocità, infatti possono arrivare a 210.000 km orari. Il calore prodotto dall’attrito con l’atmosfera fa sì che riusciamo a vedere la scia luminosa caratteristica della stella cadente.

Come osservare le stelle cadenti – Per osservare al meglio lo spettacolo della notte delle stelle cadenti, bisogna recarsi in un luogo buio, con un’ampia visuale, scegliendo una postazione che permetta di guardare verso Nord-Est, il punto dal quale provengono e si irradiano le meteore. Il picco delle stelle cadenti, ci sarà nella notte tra il 12 e il 13 agosto. La presenza della Luna, se piena, può disturbare le osservazioni, ma quest’anno la Luna sarà nuova l’11 agosto, quindi non darà. Il Virtual Telescope organizza una diretta streaming per le 22.30 del 12 agosto, quando ci sarà il picco delle stelle cadenti. A Roma saranno tantissimi i luoghi in cui provare ad esprimere un desiderio. Da tenere in considerazione i punti panoramici più elevati: la Terrazza del Pincio, il Gianicolo, il Giardino degli Aranci, lo Zodiaco. Oppure si può andare in spiaggia, sul litorale romano, ad esempio a Fregene, oppure Ostia. A Milano, chi vuole godersi lo spettacolo in tranquillità, può andare in luoghi dove l’illuminazione è scarsa, come il Parco di Trenno, l’Abbazia di Morimondo, il Parco Nord Milano e il Parco Lambro.Nella pagina successiva, trovate le previsioni meteo. […]