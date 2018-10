Allarme cimici asiatiche: troppo caldo, moltissime le città del nord Italia invase. I rimedi. Situazione peggiore al nord-est

Allarme cimici asiatiche: troppo caldo, moltissime le città del nord Italia invase. I rimedi – In questi giorni numerose zone della penisola stanno facendo i conti con un’invasione di cimici asiatiche. Tra i principali responsabili del fenomeno c’è il caldo e le temperature troppo elevate, ben sopra la norma, soprattutto al nord. E’ proprio il settentrione infatti ad esserne maggiormente colpito, in modo particolare il nord-est. La situazione è allarmante soprattutto in Veneto tra le province di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia e in Emilia Romagna. Le cimici asiatiche sono segnalate anche in altre zone del nord, come Lombardia e Piemonte, soprattutto nelle province di Brescia, Bergamo, Lodi, Varese. Ma come dobbiamo comportarci, quali sono i rimedi? Se troviamo una cimice dentro casa, tra i rimedi più drastici, evitando l’uso degli insetticidi che stanno avendo scarso effetto, vi è quello dell’acqua e sapone di marsiglia, miscelato in uno spruzzino: questo tende ad ucciderle per disidratazione. Numerosi anche i danni che queste cimici apportano all’agricoltura, per fronteggiare questi problemi almeno parzialmente è buona norma evitare di mettere del basilico vicino le abitazioni o coltivazioni, perchè le cimici ne sono molto attratte. […]