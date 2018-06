Aquarius, la Francia accoglierà alcuni migranti: ecco gli sviluppi | Disgelo Italia-Macron

Aquarius, la nave di migranti cambia rotta a causa del maltempo e passerà per la Sardegna. Macron apre all’accoglienza dei passeggeri

Prosegue il viaggio della nave Aquarius verso la Spagna, dove attraccherà definitivamente permettendo ai migranti africani a bordo di raggiungere finalmente la terraferma: dopo quasi una settimana in mare, infatti, i passeggeri iniziano ad accusare pesanti disagi fisici come sindrome da annegamento, mal di mare e ustioni da carburante e acqua salata e c’è grande urgenza di raggiungere il porto di Valencia per lo sbarco finale. Ma la novità di oggi riguarda la Francia: il paese transalpino avrebbe accettato di accogliere alcuni migranti che risponderanno a determinati requisiti di richiesta diritto di asilo. Le pratiche di “selezione” partiranno una volta salvati i migranti in mare.

Sancito il disgelo tra Italia e Francia dopo le polemiche dei giorni scorsi (i presidenti del consiglio Conte e Macron si incontrano oggi a Parigi) alle persone a bordo di Aquarius viene chiesto quindi di resistere ancora un po’: l’imbarcazione con poco più di 100 passeggeri (le altre 500 sono state divise su due convogli italiani che stanno scortando la nave in Spagna) ha dovuto anche cambiare rotta a causa del maltempo (vento forte e onde alte) e transiterà per la costa orientale della Sardegna, giungendo a destinazione tra sabato 16 e domenica 17 giugno 2018. Il ministro dell’interno d’Italia Matteo Salvini, soddisfatto per la riuscita della sua “missione”, continua però a rincarare la dose: “Se le persone a bordo stanno male – ha detto – sono problemi loro. A giorni ci saranno delle novità sulle ONG e verranno messi i puntini sulle i, su chi fa cosa, chi rispetta la legge e chi non la rispetta”. […]