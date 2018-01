Blocco del traffico Roma 21/01, in arrivo la seconda domenica ecologica. Quali veicoli non possono circolare

Blocco auto Roma 21 gennaio 2018: info e orari stop traffico per la prossima domenica ecologica

In arrivo il blocco del traffico indetto dal Comune di Roma, in data domenica 21 gennaio, sarà la seconda domenica ecologica dell’autunno-inverno e la prima del 2018. É attesa una decisione da parte del Campidoglio per eventuali deroghe, anche perché in quella giornata sono in programma due manifestazioni sportive: la Corsa di Miguel alle ore 9:30 al Foro Italico e la partita di calcio Lazio-Chievo, alle ore 15 allo stadio Olimpico.

Blocco auto e del traffico, domenica ecologica 21-1-2018 – Qualora venisse confermata la domenica ecologica, ci sarebbe uno stop al traffico privato, con alcune deroghe all’interno della Fascia Verde. Il divieto di circolazione è esteso anche ai veicoli Euro 6. Di solito il blocco della circolazione c’è dalle ore 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30. Qualche modifica potrebbe esserci a causa della partita Lazio-Chievo in programma dalle 15 all’Olimpico. Sempre domenica ci sarà la “Corsa di Miguel”. Si svolgerà di mattina, nell’area del Foro Italico. Gli organizzatori hanno fatto sapere che, a piazza Mancini, saranno offerti caffè e biscotti a chi raggiungerà l’evento con il trasporto pubblico. Basterà avere il pettorale di gara.