Blocco auto Roma 21 gennaio 2018, orari e info stop traffico domenica ecologica. Quali vetture possono circolare?

Blocco del traffico Roma 21 gennaio 2018. Quali veicoli non possono circolare e le deroghe.

Il 21 gennaio è in programma la seconda domenica ecologica della stagione invernale a Roma. Il provvedimento è volto al miglioramento della qualità dell’aria. Il blocco auto è all’interno della ZTL Fascia Verde dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. L’intento è quello di sensibilizzare la cittadinanza verso temi importanti come la sostenibilità ambientale. Il comune ha confermato che le altre due domeniche ecologiche di questa stagione sono in programma l’ 11 e il 25 febbraio 2018. Quali veicoli possono circolare?

Blocco auto e del traffico, domenica ecologica 21-1-2018 – Il divieto di circolazione è esteso anche ai veicoli Euro 6 diesel. Le deroghe con tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Comune. Avranno il via libera i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Deroga anche per le auto a benzina Euro 6, per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling. Deroghe anche per chi parteciperà alla corsa di Miguel, in base all’articolo 31 del Regolamento comunale, che prevede una liberatoria per chi partecipa ad una manifestazione sportiva. Ricordiamo infatti che domenica 21 gennaio sono in programma due eventi sportivi a Roma, la corsa di Miguel alle 9:30 e la partita di Serie A Lazio-Chievo alle 15:00. Nella pagina successiva trovate le previsioni meteo per domenica a Roma. […]