Blocco auto Torino oggi, lunedì 8 gennaio 2018: info e orari stop al traffico. Quali veicoli possono circolare ?

Blocco auto Torino oggi, lunedì 8 gennaio 2018: info e orari stop traffico. Quali veicoli possono circolare? –

Aggiornamento ore 08:15 8/01/2018: Sospeso il blocco auto a Torino, lo comunica il comune con la seguente nota: “In considerazione delle persistenti condizioni di maltempo che stanno coinvolgendo il territorio e del conseguente comunicato di allerta diffuso da ARPA Piemonte con la previsione di intense e persistenti precipitazioni fino a martedì mattina (con valutazione di codice “giallo” per rischio idrogeologico ed idraulico), lunedì 8 e martedì 9 gennaio è sospesa l’ordinanza sulle misure emergenziali legate allo smog (rimangono in vigore le sole limitazioni permanenti).”

Rimane il blocco permanente, per i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2 e Benzina, gpl e metano Euro 0: dalle ore 8:00 alle 19:00 per i veicoli adibiti al trasporto persone; dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 per i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl e metano possono circolare). […]