Boati e scoppi continui nella città del nord. Abitanti preoccupati. Cosa sta succedendo?

Boati e scoppi continui nella città del nord. Abitanti preoccupati. Cosa sta succedendo? – Sono ormai due giorni che gli abitanti di Vittorio Veneto vivono in uno stato di preoccupazione, perchè continui botti e boati rompono il silenzio della tranquilla cittadina. Varie sono state le ipotesi, ma l’alzarsi di un polverone o comunque del fumo dalla zona da dove proveniva il botto ha fatto escludere subito l’ipotesi del bang sonico”. Intanto la notte scorsa, tra giovedì e venerdì, altri scoppi sono stati registrati in città: come sempre sui social è scattata la corsa al commento e alle ipotesi sulla natura di questi boati, al momento però la verità è ancora distante, anche se un passo avanti stato fatto. […]