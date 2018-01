Alcuni veicoli sono esonerati dal pagamento del bollo in presenza di specifici requisiti.

Bollo e superbollo auto 2018 | Scadenza | Quanto si paga | Chi deve pagare – Il bollo va pagato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Nel caso di primo bollo per un’auto nuova bisogna pagare entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se il veicolo è stato immatricolato negli ultimi giorni del mese la scadenza slitterà alla fine del mese seguente, ma il mese di immatricolazione va saldato per intero. Alcuni veicoli sono esonerati dal pagamento del bollo in presenza di specifici requisiti. L’esenzione vale per auto adibite al trasporto di disabili; veicoli di proprietà di persone con gravi disabilità (sordomuti, portatori di handicap psichici, coloro che hanno difficoltà nella deambulazione o hanno delle capacità motorie ridotte) purché di cilindrata inferiore ai 2.0 cc (se a benzina) o 2.8 cc (se a gasolio); auto elettriche (ma solo per i primi 5 anni dall’acquisto); auto ad emissioni zero; veicoli a metano nella Regione Lombardia e nella Regione Piemonte (nel resto d’Italia l’importo del bollo è ridotto al 25%). L’esenzione per disabilità è riconosciuta per un solo veicolo (che si tratti di autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo, autoveicolo per trasporti specifici, motocarrozzetta, motoveicolo per trasporto promiscuo, i motoveicolo per trasporti specifici), scelto dal disabile stesso nel caso in cui possieda più veicoli, la cui targa di deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. Il superbollo è un’addizionale erariale alla tassa automobilistica. Si tratta, in sostanza, di un ulteriore importo da versare oltre all’ordinario bollo auto, con la differenza che, mentre quest’ultimo è una tassa regionale il superbollo è destinato alle casse dello Stato. L’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “superbollo”) è stata introdotta a partire dal 2011 dall’art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ai 225 kW (pari a 306 cavalli).[…]