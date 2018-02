Buran, scuole chiuse a Roma e in altre città del centro sud per l’emergenza neve

A causa dell’emergenza neve, scuole chiuse a Roma e in altre città del centro sud. A Bologna scatta il divieto di circolazione dei mezzi pesanti.

Scuole chiuse in diverse parti d’Italia in corrispondenza dell’arrivo sulla nostra penisola di Buran. Le temperature sono già calate a picco nelle città del nord Italia dove sono previste nevicate nelle prossime ore anche in pianura. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino per l’ondata di gelo di provenienza siberiana che interesserà il Nord Italia inizialmente, per poi estendersi al centro e al sud.

La neve non dovrebbe risparmiare neanche la capitale. Il Comune ha già disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, asili nidi compresi. Nel pomeriggio, nella capitale è stata aperta la sala Coc (Centro operativo comunale) che avrà il compito di coordinare il piano per rischio neve e ghiaccio. Anche in altre città del centro-sud, alcuni sindaci hanno disposto per lunedì la chiusura delle scuole.

Nella notte saranno abbondanti nevicate su diverse zone del Centro-Italia, in particolare nelle zone adriatiche e nelle zone interne del Lazio dove le temperature potrebbero toccare anche i -10 gradi. E’ già in atto un inasprimento delle condizioni meteo in diverse città del Nord. A Trieste la bora ha raggiunto i 130 chilometri orari mentre in Trentino Alto Adige la neve ha già imbiancato i tetti. A Torino, le avverse condizioni meteo hanno indotto l’arbitro a rinviare la sfida di campionato tra Juventus e Atalanta. Proprio in Piemonte sono attese gelate e temperature minime che potrebbero scendere anche al di sotto dei -10 gradi.

In Liguria la protezione civile ha avviato l’operazione di spargimento di sale sulle principali arterie stradali. Momenti di tensione si sono vissuti a Venezia dove un traliccio è crollato a causa del forte vento sul Ponte della Libertà. Temperature abbondantemente sotto lo zero anche in Emilia Romagna e in tutte le zone appenniniche con gelate diffuse su tutte le regioni del centro. La Protezione Civile ha annunciato forti venti sulla costa romagnola con allerta arancione per lo stato del mare. Il Prefetto di Bologna, ha disposto il divieto di circolazione ai veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate dalle ore 22 di domenica 25 febbraio fino a cessata esigenza. [….]

AGGIORNAMENTO NEVE A ROMA, POSSIBILI APPORTI VICINI AI 10-15 CM SU ALCUNI QUADRANTI – Il nucleo depressionario atteso in formazione nelle prossime ore poco a largo delle coste del medio-basso Lazio, tenderà ad approfondirsi nel corso della nottata determinando precipitazioni diffuse a carattere prevalentemente nevoso anche sulla città di Roma. A fronte degli ultimi aggiornamenti, gli apporti al suolo potrebbero subire delle variazioni al rialzo su tutti i quadranti della città, con valori prossimi ai 5-15 cm, eccezion fatta per i settori litoranei dove invece sono attese precipitazioni nevose contenute e solo in un secondo momento.

Sintesi previsionale: a partire dalle ore 23/24 sono attese le prime nevicate a partire dai settori settentrionali della città, in estensione ai rimanenti quartieri nel corso delle ore notturne. I fenomeni tenderanno ad intensificarsi progressivamente tra le ore 2 e le ore 4 del mattino, momento in cui si avranno i maggiori apporti al suolo in tutta la città. La mattinata di domani sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi, con schiarite via via più frequenti. Possibilità di residue deboli nevicate sui quadranti meridionali della città.