Crollo ponte Genova A10, sono 11 le vittime accertate: aggiornamenti in diretta live | Possibili vittime e feriti, info viabilità, 14 agosto

Le previsioni Meteo di martedì 14 agosto 2018

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni specie in Liguria, più asciutto lungo le coste della Romagna e del Veneto. Al pomeriggio maltempo diffuso con precipitazioni su tutte le regioni. In serata piogge e temporali in trasferimento sulle regioni orientali, verso un lento miglioramento ad ovest. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati Meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi e piogge sulla Toscana, Umbria e Lazio, altrove senza fenomeni. Al pomeriggio maltempo con piogge e temporali su tutti i settori eccetto lungo le coste Abruzzesi. In serata fenomeni sparsi sia sulle coste che sulle zone interne. Temperature minime stabili o in rilazo e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti Occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse alternate a qualche schiarita, possibili piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio tempo instabile in Sardegna e settori interni peninsulari con piogge e temporali, stabile altrove. In serata piogge in Sardegna, tempo stabile altrove con nubi sparse. Temperature minime e massime senza variazioni o in calo. Venti deboli o moderati da Nord Ovest. Mari generalmente mossi o molto mossi.