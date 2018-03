Elezioni 2018, confronto a Porta a Porta: le dichiarazioni di Berlusconi, Di Maio e Renzi

Oggi, venerdì 2 marzo 2018, ultimo giorno di campagna elettorale in vista delle elezioni politiche di domenica: Berlusconi, Di Maio e Renzi ospiti a Porta a Porta. Le dichiarazioni dei leader

Nella serata di venerdì 2 marzo, a poche ore dall’inizio del silenzio elettorale, Bruno Vespa negli studi di Porta a Porta ha intervistato i tre principali leader politici, Berlusconi, Di Maio e Renzi, in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018. Di seguito le dichiarazioni.

23:37 Berlusconi: “Dalla nostra rivoluzione tutti avranno dei vantaggi. Tutti pagheranno meno imposte, aiuteremo i 15 milioni di poveri con il reddito di dignità, i pensionati e i giovani”

23:35 Berlusconi: “Detassazione e decontribuzione per assunzioni che assumono stabilmente giovani disoccupati fino a 34-35 anni”

23:31 Berlusconi: “I miei governi sono stati quelli che hanno lavorato maggiormente per il sud. Grazie alle conoscenze di Tajani è stato messo a punto un programma per il sud da con i fondi strutturali europei e il fondo unico per il sud. Questo può produrre 250 miliardi di euro dal lavoro e 500.000 posti di lavoro entro il 2020”

23:29 Berlusconi: “Con la flat tax inaspriremo anche le pene per evasori ed elusori. La flat tax costerà i primi anni. Poi emergono dati di PIL sommersi ed entreranno più soldi. Ci sono 21 milioni di cause degli italiani con il fisco: il nuovo sistema sarà conveniente per i contribuenti e per lo stato per chiudere queste cause. Da questa mossa porteremo a casa 40 miliardi. Condono? No, chiamiamola pace fiscale”

23:25 Berlusconi: “Flat tax? I nostri temi sono stati confrontati dai nostri esperti con gli addetti alla banca dati dell’Inps. Abbiamo 5 aliquote, sceglieremo quella del 23%. La volontà è quella di scendere da questa aliquota. Sotto i 12.000 euro annui non si pagheranno tasse. Dai 12.000 euro in su si pagherà per la differenza. Poi ci sono le deduzioni: mutuo sulla prima casa, un tot per ciascun figlio e spese mediche”

23:21 Berlusconi: “Se i paesi del mondo non si metteranno presto d’accordo per dar vita a un piano Marshall per mandare soldi ai paesi più poveri per dare prospettive ai nativi. Altrimenti assisteremo ad un’immigrazione di massa epocale”

23:15 Berlusconi: “Tajani è il nostro candidato. In Europa la farà da padrone: saprà difendere al meglio gli interessi degli italiani. Salvini? Penso che farebbe una profonda riflessione su Tajani”

23:13 Berlusconi: “Il partito della coalizione che avrà più voti sarà quello che indicherà il candidato Presidente del Consiglio di tutto il centrodestra. Quindi accetteremmo assolutamente Salvini. Ma io penso che avremo più voti della Lega”

23:11 Berlusconi: “Nel nostro programma ogni punto è stato approfonditamente discusso. Poi ci sono alcuni punti rimasti fuori dal programma perché siamo una coalizione: lui non vuole rispettare alcuni patti con l’Europa, io la penso diversamente. Al momento opportuno troveremo un accordo”

23:09 Berlusconi: “Proponiamo un cambiamento della Costituzione: elezione diretta del Presidente della Repubblica; divieto di cambiare casacca; l’impossibilità, per un cittadino assolto, di essere richiamato in appello o Cassazione”

23:07 Berlusconi: “Negli ultimi 5 anni 3 milioni di poveri e 3 milioni di disoccupati in più”

23:06 Entrano nuovamente Fontana e Molinari

23:05 Berlusconi: “Non ci alleeremo con nessuno. L’unica formazione politica che può raggiungere la maggioranza è il centrodestra”

23:04 Berlusconi: “L’idea di presentare i ministri è stata una sceneggiata. Sono assolutamente sconosciuti. Questo la dice lunga: fanno soltanto colpi di teatro”

23:02 Berlusconi: “I grillini non sono attendibili? Un giorno dicono una cosa, il giorno dopo la smentiscono. Di Maio ha una bella parlantina: sbaglierà qualche congiuntivo ma fa niente. Ha un talento naturale nell’esporre le cose ma non è riuscito nemmeno a laurearsi: nessun risultato. Non ha mai avuto un lavoro fisso. Faceva lo steward per andare a vedere gratis le partite del Napoli. Come può prendere in mano uno Stato se non ha mai fatto nulla di concreto nella vita? Non saprebbe amministrare bene un’edicola”

22:59 Berlusconi: “Ci siamo impegnati nei confronti dei nostri elettori garantendo che non avremmo aperto una trattativa con i partiti fuori dagli elettori. La prima moralità della politica è quella di mantenere degli impegni. I 5 Stelle? Con loro nulla da spartire: non sono neanche un partito democratico, sono una setta pazza dipendente da quel signore di Genova”

22:58 Berlusconi: “Noi non siamo un unico partito: siamo una coalizione. È stato naturale che ciascuno cercasse di prendere più voti rispetto all’altro. Quando ci sarà il risultato finale la competizione interna si trasformerà in una volontà di collaborazione tutti insieme”

22:56 È il momento di Silvio Berlusconi

22:54 Di Maio: “Immigrazione? Si rischia la bomba sociale. È un grande problema che non va risolto con gli slogan. Vanno accorciati i tempi per identificarli: da 2 anni a 2 mesi. Quelli che sono qui? Chi può stare qui viene accolto in strutture pubbliche. Per chi non può stare qui faremo trattati i paesi dai quali provengono con progetti di cooperazione e sviluppo”

22:54 Di Maio: “I destinatari delle nostre politiche non saranno l’1% di privilegiati ma l’altro 99% di italiani”

22:52 Di Maio: “Abbiamo superato il concetto di sinistra e destra. La sinistra ha distrutto gli operai, la destra le imprese: le due categorie che dovevano difendere”

22:50 Di Maio: “Reddito di cittadinanza? Prima dobbiamo riformare i centri dell’impiego, per mettere insieme domanda e offerta di lavoro. Il tutto costerà 17 miliardi di euro. 30 miliardi arriveranno dalla spending review”

22:48 Di Maio: “Nel primo anno recupereremo 30 miliardi di spese. Abbassamento di costi della politica, eliminazione dei vitalizi e delle auto blu. Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza a 780 euro. I giovani non dovranno più subire umiliazioni dai centri degli impieghi. Eliminazione di leggi illiberali. Sanità”

22:47 Di Maio: “Roma da quando la governiamo non ha aumentato di un euro il debito pubblico. Un punto importante del nostro programma è dedicato alle imprese: eliminazione di tante leggi inutili. Assicuro che non ci saranno patrimoniali”

22:45 Di Maio: “Incontrare prima Putin o Trump? Spero il presidente degli Stati Uniti. Ma innanzitutto dobbiamo andare a Bruxelles”

22:42 Di Maio: “La nostra intenzione è quella di restare nella NATO. Poi dobbiamo discutere sulle spese militare: aumentarle? Noi abbiamo già speso tanto. Nel piano Cottarelli si prevedeva di abbassare le spese militari”

22:40 Di Maio: “Va abolito il Jobs Act per come lo conosciamo. Daremo di nuovo garanzie per quelli che prima potevano utilizzare l’articolo 18. Dobbiamo abbassare il costo del lavoro”

22:38 Di Maio: “Sforare il tetto del 3%? Potrebbe non essercene bisogno. Nel nostro programma non ci sono idee di sinistra o di destra: nel nostro programma ci sono idee di economia espansiva. Votare per noi serve per fermare la destra e dare una prospettiva ai giovani”

22:37 Di Maio: “I nostri ministri coltivano un’idea di economia espansiva. Per noi è il momento di utilizzare risorse fresche sia dal taglio degli sprechi che da un investimento in deficit per digitalizzazione, infrastrutture, ferrovie”

22:34 Di Maio: “Noi mettiamo fuori dal partito non solo i ladri e corrotti ma anche i bugiardi. I candidati di rimborsopoli hanno già firmato un impegno a dimettersi dal Parlamento. E se non lo faranno gli farà comodo. Prometto agli italiani una legge: chi cambierà casacca dovrà dimettersi. Una riforma costituzionale”

22:30 Di Maio: “Ho chiesto l’appuntamento con il segretario del Presidente della Repubblica per presentare la mia proposta sulla squadra di governo nel rispetto dell’articolo 92 della Costituzione. Non mi permetterei mai di strumentalizzare il Quirinale. Siamo fortunati ad avere il presidente Mattarella in questa fase storica”

22:28 Di Maio: “Alleanze? Senza la maggioranza assoluta il nostro risultato impedirà a Forza Italia e PD di mettersi insieme perché non avranno il 51%. Di scambi di poltrone non se ne parla. La sera delle elezioni faremo un appello pubblico: dirò agli altri gruppi che, se vorranno collaborare, parleremo di priorità e inizieremo a lavorare. Ma io degli altri non mi fido. Si deve cominciare a lavorare per quelli fuori dai palazzi”

22:27 Di Maio: “Il Movimento 5 Stelle può raggiungere la maggioranza assoluta se vince nei collegi uninominali soprattutto al sud. Dare un voto a noi significa evitare che la maggioranza vada a Berlusconi e Salvini”

22:25 Entrano nuovamente Luciano Fontana e Maurizio Molinari

22:23 Di Maio: “Ministro dell’istruzione già vicino a Renzi? Lo sapevo. Salvatore Giuliano l’ho scelto perché ha partecipato al cantiere della Buona Scuola ma poi si è reso conto che di quel cantiere non c’era niente. È uno di quelli che avevano creduto in Matteo Renzi, che poi ha deluso tutti”

22:21 Di Maio: “Vicepresidente del consiglio sarà Elisabetta Trenta, già proposta al ministero della difesa”

22:20 Di Maio: “Per la scelta dei ministri non mi sono consultato con Grillo e Casaleggio. Abbiamo presentato tutta la squadra: gli italiani possono votarci a carte scoperte. Non conosciamo i candidati di centrosinistra e centrodestra”

22:19 Di Maio: “Gli attacchi degli altri verso il nostro governo sono boomerang. Alla sanità c’è uno scienziato, all’economia uno dei migliori economisti del mondo”

22:17 Di Maio: “Il nostro non è un governo tecnico. Questa squadra ha una guida politica, non tecnica”

22:16 Si passa a Luigi Di Maio

22:15 Renzi: “La Fornero? Si può correggere ma non cancellare. La promessa di Salvini di cancellarla svanirà lunedì. La flat tax? Non è una misura choc ma una sciocchezza”

22:13 Renzi: “Esistono nei social network non soltanto fiumi di odio ma anche notizie false rilanciate da una rete di professionisti. La prossima legislatura dovrà fare chiarezza. Quando rilanci notizie false su sanità e vaccini hai un problema di sicurezza nazionale”

22:09 Renzi: “Salvini nega di voler uscire dall’Euro? Deve aver cambiato idea, ricordavo diversamente. Io l’Europa voglio cambiarla. In questa campagna elettorale non sono riuscito a fare un confronto con gli altri leader: sono scappati. Volevo chiedergli cosa ne pensano su alcuni argomenti”

22:07 Renzi: “Il fondo per le piccole e medie imprese è da 20 miliardi di euro, non 20 milioni. Il Movimento 5 Stelle pensa che gli italiani si facciano abbindolare”

22:05 Renzi: “Alcuni candidati del Movimento 5 Stelle sono truffatori per loro stessa ammissione. I soldi che hanno restituito sono 23 milioni di euro. Attraverso una legge il PD ha rinunciato 60 milioni di euro nel 2010, 57 nel 2011. Bersani questi soldi li prendeva, noi no perché il finanziamento ai partiti non esiste più”

22:04 Renzi: “L’operazione di Di Maio di annunciare prima i ministri è un’esigenza di marketing. Dovevano risolvere un problemone: hanno candidato dei personaggi che loro stessi giudicano impresentabili”

22:02 Renzi: “In Francia Macron governa col 23%. E governa non solo la Francia ma anche l’Europa. In Italia per il primo gruppo parlamentare ci saranno PD o M5S. Per un moderato sarà facile seguire. Io preferisco andare all’opposizione che allearmi con gli estremisti”

21:58 Renzi: “Berlusconi ha firmato nuovamente il contratto con gli italiani qui a Porta a Porta. Nel 2001 proponeva due aliquote fiscali: in 17 anni non l’ha fatto. Noi abbiamo proposto incentivi ai figli: le famiglie numerse avranno più soldi. Dopo aver aiutato le imprese aiuteremo le famiglie”

21:57 Renzi: “Accordo con Forza Italia se Berlusconi se molla Meloni e Salvini? Lui ha sbagliato: è l’unico leader dei popolari che si è alleato coi populisti. Si è messo a capo di una coalizione di estremisti

21:55 Renzi: “Nei prossimi 5 anni vogliamo un milione di posti di lavoro in più e la crescita sopra il 2%”

21:54 Renzi: “Quelli che votano D’Alema aiutano Salvini. Megli ofare un appello al voto utile”

21:52 Renzi: “Non ho né padrini né padroni. Io posso solo dire grazie agli italiani per l’opportunità che mi hanno dato. Ho messo al centro l’interesse del paese, non il mio: il giorno dopo il 40% sarei potuto andare al voto e ottenere una maggioranza schiacciante. Ho preferito pensare all’Italia: un giorno ce lo riconosceranno. Oggi, ad esempio, non esistono politici intenzionati a mettere in discussione gli 80 euro”

21:47 Renzi: “M5S e Lega sono d’accordo su alcuni punti come l’antieuropeismo e il rifiuto dell’obbligatorietà dei vaccini. Agli abitanti del sud va detto: un voto al Movimento 5 Stelle rischia di portare a un governo sovranista”

21:46 Entrano in studio Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, e Maurizio Molinari, direttore de La Stampa

21:45 Renzi: “Il 4 marzo rischiamo di avere un governo di estremisti. Bloccheremmo i sacrifici fatti dagli italiani in questi anni. Venivamo da una crisi molto forte, soltanto la concretezza della nostra azione ci ha permesso di ripartire”

21:44 Renzi: “Il PD in questi anni ha salvato migliaia di posti di lavoro. Di Battista va a farsi i selfie, non salva i posti di lavoro. Noi ci siamo sporcati le mani. Il PD è una grande squadra e io sono orgoglioso di questa squadra. Non commetterò l’errore di personalizzare queste elezioni”

21:42 Renzi lancia una stoccata alla squadra di governo del M5S: “Il ministro dell’interno è una criminologa, il ministro della difesa addetto ai gemellaggi del comune di Velletri”

21:40 Renzi: “Chi sarà Presidente del Consiglio? Deciderà Mattarella. Il sistema odierno è largamente proporzionale. Sarà il Presidente della Repubblica a indicare. Gentiloni, Minniti? Sono sicuro che gli italiani gli riconoscano autorevolezza. Il PD, se avrà la forza di governare, accetterà qualsiasi nome proposto da Mattarella. Ho visto i nomi proposti da Di Maio: potrei essere contento, ci sono molti renziani”

21:39 Renzi: “Prima di dire cosa voglio fare per il futuro, dico grazie agli italiani per ciò che hanno fatto in questi anni mentre gli altri urlavano”

21:37 Renzi diventerà parlamentare per la prima volta: “Non è questo il mio obiettivo principale. Se lei ricorda il 2013 non può negare che l’Italia stava messa peggio. Ora il paese vede la luce alla fine del tunnel”

21:36 Il primo leader politico ad essere intervistato sarà Matteo Renzi. Un video che riepiloga la sua storia lo riassume

21:33 Inizia la puntata speciale di Porta a Porta dedicata alla chiusura della campagna elettorale. Bruno Vespa parte mostrando la scheda elettorale e spiegando come si vota

Non ci sarà un confronto diretto, non saranno presenti tutti i leader politici ma Bruno Vespa ha deciso comunque di non mancare all’appuntamento. In occasione della chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018, infatti, questa sera andrà in onda su Rai 1 (in prima serata, alle ore 21:25) una puntata special di Porta a Porta intitolata “Speciale sfida finale”.

Bruno Vespa, affiancato da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, e Maurizio Molinari, direttore de La Stampa, intervisterà (uno alla volta) i tre leader dei principali schieramenti politici: Matteo Renzi, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi, in una puntata che sarà molto sarà quasi sicuramente registrata, visto che Di Maio e Renzi saranno impegnati in piazza a lanciare gli ultimi appelli. Seguiremo in diretta su questa pagina la puntata di Porta a Porta – che andrà a sostituire per l’occasione Sanremo Young – con le dichiarazioni dei tre leader. A mezzanotte, poi, scatterà il silenzio elettorale, che resterà in vigore fino alla chiusura delle urne, quando si commenteranno a caldo i risultati delle elezioni politiche.