DIRETTA / Elezioni amministrative 2018, Martina attacca Salvini: ‘Se ne frega delle regole elettorali’ | Previsioni voto, affluenza LIVE, exit poll, risultati comunali 10 giugno

Sono 761 i comuni che oggi, domenica 10 giugno 2018, eleggono il proprio sindaco, tra cui Ancona, unico capoluogo di regione, e altre 20 province. Le elezioni comunali 2018 sono iniziate alle 07.00 di questa mattina, sarà possibile votare fino alle 23:00 di oggi. Seguiremo il LIVE delle amministrative, informandovi sui dati di affluenza ai seggi e sulle principali novità della tornata elettorale.

La diretta LIVE delle Elezioni Amministrative 2018:

17:15 Duro attacco del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. ‘E’ grave – ha dichiarato Martina – che a seggi aperti per le elezioni comunali proprio il ministro dell’Interno si lanci nell’ennesimo spot elettorale per il suo partito. In nessun paese moderno ciò sarebbe consentito’. Martina, ha cosi voluto stigmatizzare l’ultima uscita di Salvini che sul proprio profilo Twitter aveva augurato “Buon voto a tutti i cittadini che oggi, fino alle 23, in oltre 700 comuni, hanno la fortuna di poter eleggere il proprio sindaco”. Salvini aveva accompagnato con l’hastag ‘Oggi voto Lega’ e il simbolo della Lega con Alberto da Giussano in primo piano e la scritta ‘Salvini premier’.

12:00 A mezzogiorno l’affluenza media è del 19,82%, in crescita rispetto a 5 anni fa. Ancona, unico capoluogo di regione, intorno al 17%. Pisa in media con il resto d’Italia. Brescia al 18%, Treviso 21,5%, Vicenza 19%. Non pervenuti i dati della Sicilia, regione cruciale di questa tornata elettorale che elegge i sindaci di Catania, Messina, Trapani, Ragusa e Siracusa.

11:50 Gaffe di Salvini su Twitter, che si abbandona in un tweet di propaganda nonostante le urne aperte. Così il Ministro degli Interni sul social: “Buon voto a tutti i cittadini che oggi, fino alle 23, in oltre 700 comuni, hanno la fortuna di poter eleggere il proprio sindaco. Se poi arriveranno tanti voti per la Lega sarà un bel segnale politico a chi fa cortei al grido di ‘Salvini assassino’ bruciando le nostre bandiere e una risposta chiara a tutti gli intellettualoni, giornalistoni, chiacchieroni e rosiconi della sinistra secondo i quali in 7 giorni avremmo già dovuto rimediare ai quasi 7 anni di governi del Pd #oggivotoLega”.

Si vota in 20 province: Brescia, Sondrio, Imperia, Treviso, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Terni, Viterbo, Teramo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Ancona è l’unico capoluogo di regione che eleggerà il nuovo sindaco. In caso di ballottaggio, le urne riapriranno tra due settimane, domenica 24 giugno 2018.

Prima controprova per il nuovo Governo Conte, chiamato alla prima risposta degli elettori a pochi giorni dall’insediamento ufficiale dell’esecutivo.[…]

Elezioni amministrative 2018 – I capoluoghi di provincia coinvolti saranno Brescia, Sondrio, Imperia, Treviso, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Terni, Viterbo, Teramo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Nello stesso giorno i cittadini saranno chiamati anche a rinnovare i consigli circoscrizionali del III e del VIII municipio di Roma Capitale.

I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, a chiusura delle urne inizierà lo scrutinio dei voti.