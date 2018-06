DIRETTA / Elezioni Comunali ballottaggio 2018, crolla l’affluenza: risultato, spoglio, exit poll e affluenza, 24 giugno

Seguite con noi la diretta sulle Elezioni Comunali Ballottaggio 2018 con gli exit poll e i dati sull’affluenza alle urne.

DIRETTA / Elezioni Comunali ballottaggio 2018: risultato, spoglio, exit poll e affluenza, 24 giugno

Oggi è il giorno delle Elezioni comunali ballottaggio 2018 per l’elezione dei sindaci di importanti città, fra le quali Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina. La tornata elettorale interessa quasi 2 milioni e 800 mila elettori, risultando un test attendibile anche per saggiare la qualità del lavoro svolto dal governo nazionale Lega-M5S. Dopo il primo turno del 10 maggio, la coalizione di centro-destra è nettamente in vantaggio rispetto alla coalizione di centro-destra. Il M5S è ancora in corsa in tre comuni: Terni, Avellino e Ragusa.

In deciso calo l’affluenza alle urne rispetto al primo turno. Alle ore 19, solo il 33,38% degli aventi diritto si è recata al seggio per esprimere il proprio voto, mentre alla stessa ora del 10 giugno, la percentuale dei votanti era stata del 42,82%. In Sicilia, l’affluenza è stata del 17,3% rispetto al 25,45% del primo turno.

Sono 4 i capoluoghi di provincia dove il centrosinistra gode di un vantaggio. Ad Ancona, Valeria Marcinelli (48%) dovrà vedersela contro Stefano Tombolini (28,4%). A Massa, Alessandro Volpi (33,9%) è avanti su Francesco Persiani (28,2%) nel primo turno mentre a Siena, Bruno Valentini (27,4%) sfiderà Luigi De Mossi (24,2%). Ad Avellino, Nello Pizza (42,9%) sfida Vincenzo Ciampi del M5S con il 20,2%. Ad Imperia, l’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola (35,3%) sfida il centrodestra unito, che si presenta con Luca Lanteri (28,7%). Il M5S è in vantaggio solamente a Ragusa, con Antonio Tringali (22,7%) contro il 20,8% di Giuseppe Cassì del centrodestra.

Negli altri comuni è avanti il centro-destra. A Sondrio, Marco Scaramellini (46,8% al primo turno) si confronterà contro il candidato del centrosinistra Nicola Giugni (36,1%). Centrodestra in vantaggio anche negli altri 7 capoluoghi: a Teramo, Giandonato Morra al 34,6% contro Gianguido D’Alberto al 21,1%. A Siracusa è avanti Paolo Reale con il 37,3% contro Francesco Italia (19,4%). A Messina centrodestra in vantaggio con Dino Bramanti (28,2%) contro il 19,8% di Cateno De Luca. Potrete seguire la diretta testuale delle elezioni comunali ballottaggio 2018, subito dopo la chiusura delle urne. [….]