DIRETTA | Elezioni 2018, scontro Zanda-Renzi sulle dimissioni | Risultati elettorali voto 4 marzo, proiezioni Lazio e Lombardia

Segui la diretta sulle Elezioni Politiche 2018, con i risultati elettorali aggiornati e le dichiarazioni dei leader.

DIRETTA | Elezioni 2018: Renzi verso le dimissioni, rebus governo | Risultati elettorali voto 4 marzo, proiezioni Lazio e Lombardia

19:40 Dopo la conferenza stampa di Matteo Renzi nella quale sono state preannunciate le dimissioni differite, il capogruppo del Pd, Luigi Zanda ha attaccato duramente la posizione dell’attuale segretario: ‘La decisione di Renzi di dimettersi e contemporaneamente rinviare la data delle dimissioni non è comprensibile. Serve solo a prendere ancora tempo. Le dimissioni di un leader sono una cosa seria, o si danno o non si danno. E quando si decide, si danno senza manovre’.

Ore 18:35 In conferenza stampa, Matteo Renzi ha annunciato la propria volontà di rimettere il mandato di segretario per proseguire la propria carriera politica solo come senatore: ‘Abbiamo riconosciuto con chiarezza la sconfitta netta – sono state le prime parole del segretario uscente – che ci impone di aprire una pagina nuova. Siamo orgogliosi del lavoro di questi anni. Lascio la guida del Pd come previsto nello statuto, ho chiesto a Orfini di convocare assemblea per aprire una fase congressuale’. Renzi ha anche ribadito la posizione di coerenza del suo partito che ‘non farà la stampella’ di un governo estremista. Il segretario del Pd ha ammesso alcuni errori nella gestione della campagna elettorale. ‘Non abbiamo mostrato l’anima delle cose fatte’. ‘Faremo opposizione e io farò il senatore semplice. Non faremo inciuci e non faremo la stampella di un governo estremista’. Renzi ha ribadito come l’attuale legge elettorale che oggi non ha consentito di esprimere una maggioranza è stata determinata dal no al referendum. ‘Chi si è opposto alla riforma è rimasto vittima di quella scelta che avrebbe permesso di avere oggi un governo’.

L’esito delle Elezioni Politiche 2018 ha visto materializzarsi i fantasmi di una paralisi istituzionale già ampiamente paventata anche alla luce di un sistema elettorale farraginoso. Ne è uscito fuori una quadro tripolare della politica italiana nel quale il M5S è diventato la prima forza politica nel paese. Insieme alla Lega, il partito fondato da Beppe Grillo, ne è uscito vincitore dalla competizione elettorale pur non raggiungendo la fatidica soglia che avrebbe aperto le porte del governo. Il corpo elettorale ha espresso un voto chiaramente contro il sistema politico tradizionale, bocciando pesantemente l’esperienza di governo renziana.

Il M5S ha sfondato il tetto del 30% mentre la Lega ha prevalso su Forza Italia prendendosi la leadership del centrodestra. Uno scenario che di fatto, rimescola le gerarchie all’interno della coalizione, relegando Forza Italia ad un ruolo subalterno. I pentastellati fanno man bassa di seggi al sud, conquistando quasi la totalità dei seggi in Sicilia, Sardegna e Puglia. Il centrodestra fa il pieno nelle regioni del Nord-est mentre Toscana ed Emilia rimangono sostanzialmente le roccaforti del Pd. Il partito di Renzi, scende ben al di sotto del 20%, un dato assai deludente, inferiore alle stime delle ultime settimane degli istituti demoscopici.

Un risultato che impone una riflessione in seno al maggiore partito di centrosinistra, anche in merito al proseguimento dell’esperienza renziana alla guida della segreteria. A breve sono attese le dichiarazioni di Matteo Renzi, che potrebbe rimettere il mandato, come già accaduto dopo la debacle nello scorso referendum istituzionale. Dopo l’insediamento delle due camere che avverrà entro il 23 marzo e la nomina dei presidenti dei due rami del Parlamento, il Presidente della Repubblica avvierà le consultazioni con i partiti per sondare la personalità adatta alla quale affidare l’incarico di formare un nuovo governo.

Per quanto concerne le elezioni per le regioni Lazio e Lombardia, le proiezioni sono ormai in fase avanzata e delineerebbero un quadro chiaro al Pirellone, mentre nel Lazio si profila un testa a testa tra Zingaretti, Lombardi e Parisi. Nella pagina successiva potrete leggere i risultati per Camera e Senato e le proiezioni per l’elezioni del presidente per le regioni Lazio e Lombardia. [….]