Emorragia cerebrale per il chitarrista dei Negramaro: è in gravi condizioni | Aggiornamenti live | L’appello della band

Brutta notizia in casa Negramaro: Emanuele Spedicato, chitarrista della pop-rock band italiana tra le più amate del nostro paese, è stato colto da emorragia cerebrale. A riportarlo è Il Corriere della Sera, che spiega come nella mattinata di lunedì 17 settembre 2018 il musicista 37enne sia stato trovato privo di sensi nella sua casa in Puglia (accanto alla piscina) dalla moglie Clio, la quale ha immediatamente chiamato l’ambulanza. Spedicato, trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e lì tuttora ricoverato, secondo il primo bollettino medico delle ore 16.45 è in rianimazione e in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Seguite su quest’articolo tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla vicenda.

19.30 Anche il tastierista dei Negramaro, Andrea Mariano, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla vicenda: “Siamo un po’ travagliati in questo momento – ha detto il musicista – quindi sinceramente non me la sento neanche di rispondere alle domande. Non sappiamo come si evolverà questa cosa… stiamo arrivando un po’ tutti, ma neanche noi sappiamo nulla oltre a quello che già si sa, bisogna aspettare un po’“.

18.54 “Pensate forte forte al nostro Lele! Fortissimo” è il testo del post apparso sul profilo ufficiale Instagram dei Negramaro, con cui si fa appello ai fan della band e di Emanuele Spedicato.

Emanuele “Lele” Spedicato, nei Negramaro da quasi 20 anni e prossimo a diventare papà, sarebbe stato colto da improvviso malore al punto da cadere rovinosamente a terra all’interno della sua abitazione. Dopo aver ripreso i sensi avrebbe subito lamentato un forte mal di testa, per poi svenire di nuovo: da lì la corsa in pronto soccorso e la diagnosi di emorragia cerebrale. La prognosi è ancora riservata e nessun altro membro dei Negramaro ha rilasciato dichiarazioni sui social.