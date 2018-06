DIRETTA / Estrazione Million Day 17 giugno 2018

Previsioni Meteo Italia, Lunedì 18 giugno

Al Nord: Al mattino qualche nube al Nord Ovest ma senza fenomeni di rilievo, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini con occasionale attività temporalesca su Trentino Alto-Adige e Alpi centro-occidentali. In serata persistono condizioni di generale stabilità su tutte le regioni con poche nubi e frequenti schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge sul basso Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora piogge sparse sul basso Lazio, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali acquazzoni sulla costa calabra tirrenica, stabilità prevalente altrove con nubi e schiarite. Al pomeriggio deciso peggioramento su Campania, Puglia, Molise, Basilicata e Calabria con fenomeni temporaleschi localmente intensi, più stabile solo sulla Sardegna. In serata fenomeni in lenta attenuazione a partire dalle zone adriatiche, resistono piogge su diverse aree tirreniche peninsulari. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati da ovest. Mari mossi o localmente molto mossi.

Cerca qui le previsioni meteo della tua località

A cura di Carmine Orlando