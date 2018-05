DIRETTA / Matrimonio Harry e Meghan: dove seguire l’evento, info e orario tv, oggi sabato 19 maggio

Rai Uno seguirà il matrimonio tra Harry e Meghan con uno speciale che avrà inizio alle ore 12.25 e che si protrarrà fino alle 15 con commenti, interviste e ospiti in studio. La diretta per abbonati sarà garantita anche da Sky dalle 12 alle 16 su Sky TG24 HD (sui canali 100 e 500 di Sky e al canale 50 del digitale terrestre).

L’evento potrà anche essere seguito su Canale 5 con lo speciale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin a partire dalle ore 12. Diretta anche su Real Time, con Katia Follesa che in studio ospiterà Enzo Miccio, Mara Maionchi e Giulia Valentina. [….]