Oggi, venerdì 23 marzo 2018, inizia la XVIII legislatura: in mattinata la prima riunione di Camera e Senato. Come funzione l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento?

DIRETTA / Parlamento, oggi venerdì 23 marzo 2018 fumata nera dopo la prima votazione – Elezione dei presidenti di Camera e Senato

13:27, fumata nera alla Camera dopo la prima votazione, nessuno ha raggiunto i voti necessari (420) per ottenere la presidenza.

13:06, al via la prima votazione per il presidente del Senato. Servono 161 voti per l’elezione.

12:56, terminata la prima votazione, al via lo spoglio per la votazione del presidente della Camera. Servono 420 voti per l’elezione.

12:35, alle 13:30 riunione a Palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi e lo stato maggiore di Forza Italia

12:22, Brunetta afferma che Forza Italia voterà scheda bianca anche alla seconda votazione. Dalla terza invece voterà Romani.

12:05, la votazione procede spedita, quasi tutti i gruppi hanno già annunciato che voteranno scheda bianca

11:50, Salvini su Twitter saluta la Boldrini, presidente uscente

11:25, al via la prima votazione alla Camera

11:15, nell’intervento di apertura, Giachetti ha citato Marco Pannella.

11:05, Roberto Giachetti ha avviato alla Camera la diciottesima legislatura, ringraziando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

11:00, Napolitano è il più anziano, ha chiamato come segretari provvisori d’aula i più giovani

10:45, Napolitano ha letto la proclamazione di Liliana Segre senatrice a vita. Applausi

10:37, Napolitano ha inaugurato la seduta non un minuto.di ritardo

10:34, si aprono le votazioni per i presidenti di Camera e Senato: Pd, M5s e Fi voteranno scheda bianca

19 giorni dopo le Elezioni politiche 2018 si riunisce per la prima volta il nuovo Parlamento. Oggi, venerdì 23 marzo 2018, ci sarà la infatti la prima seduta della nuova legislatura per l’elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato: si partirà alle 10:30 a Palazzo Madama, alle 11:00 a Montecitorio.

I risultati delle elezioni politiche 2018 ci hanno restituito una situazione di stallo: il Centrodestra ha raccolto il 37% dei voti, il Movimento 5 Stelle il 32%, il Centrosinistra il 23%. In virtù della legge elettorale in vigore, nessuna delle tre forze politiche in campo avrà la maggioranza assoluta in Parlamento. E gli ultimi giorni di trattative tra gli schieramenti hanno portato praticamente ad un nulla di fatto. Nelle ultime ore un accordo tra Centrodestra e Movimento 5 Stelle sembrava ormai imminente, ma la trattativa si è interrotta sul nome di Paolo Romani: su quest’ultimo, esponente di Forza Italia proposto alla presidenza del Senato, pesa una condanna in via definitiva che ha portato al veto del M5S.

Di Maio, che avrà a disposizione il gruppo parlamentare più numeroso, ha comunque lasciato ancora la porta aperta ad un eventuale accordo. Forza Italia in serata ha chiesto inoltre un incontro tra Berlusconi e gli esponenti grillini, ma questi ultimi si sono rifiutati indicando in Salvini il leader della coalizione. L’intenzione è quella di affidare la presidenza di una camera al centrodestra e l’altra al Movimento 5 Stelle. Ma senza convergenze sui nomi sarà di fatto impossibile avere i numeri necessari (che comunque potrebbero non bastare: i voti per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, ricordiamo, si svolgeranno a scrutinio segreto). Il Partito Democratico ha già fatto sapere che si asterrà.