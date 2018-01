Morta Marina Ripa di Meana, lutto nel mondo dello spettacolo: si è spenta dopo una lunga malattia

Roma, è morta Marina Ripa di Meana: aveva 76 anni – Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta oggi, venerdì 5 gennaio 2018, la scrittrice e stilista nonchè noto personaggio televisivo Marina Ripa di Meana. La donna si è spenta a Roma, all’età di 76 anni, al termine di una lunga battaglia con il cancro, contro cui combatteva dal lontano 2002. Macabra e triste la sua dichiarazione agli amici dello scorso 25 dicembre: “Sarà il mio ultimo Natale”. Immediato il cordoglio sui social di tanti personaggi dello spettacolo

Marina Ripa di Meana (vero nome Marina Elide Punturieri) è nata a Reggio Calabria il 21 ottobre 1941: comincia subito a lavorare come stilista aprendo un atelier di alta moda in Piazza di Spagna, a Roma, insieme con l’amica Paola Ruffo di Calabria Nel 1964 diviene moglie di Alessandro Lante della Rovere, membro di una grande famiglia aristocratica romana, da cui ha una figlia, Lucrezia. Grande appassionata di scrittura e cultura intellettuale, si avvicina agli artisti della Scuola di Piazza del Popolo, diviene amica di Mario Schifano e Tano Festa ed è anche nota per essere una delle animatrici della Dolce vita. Negli anni ’70 ha anche una tormentata relazione extraconiugale con il pittore Franco Angeli, sulla quale scriverà il libro “Cocaina a colazione“. Divorzia poi da Lante della Rovere e intraprende una serie di relazioni: quella con il giornalista Lino Jannuzzi è raccontata nel suo best seller “I miei primi quarant’anni“. Nel 1982 sposa in seconde nozze il marchese Carlo Ripa di Meana. Marina Ripa di Meana si fa poi largo in televisione frequentando i salotti di diverse trasmissioni del piccolo schermo, tra Rai e Mediaset, e partecipando al reality show “La Fattoria”. A pagina successiva altre informazioni su chi era Marina Ripa di Meana.