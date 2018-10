Lo storico cantautore Charles Aznavour è morto il 1° ottobre 2018: aveva venduto oltre 300 milioni di dischi in tutto il mondo

É morto Charles Aznavour: aveva 94 anni

Lutto nel mondo della musica: è morto all’età di 94 anni Charles Aznavour, cantautore transalpino di origini armene famoso in tutto il pianeta. A riportarlo sono quotidiani francesi. Ancora ignote le cause del decesso (avvenuto in data 1 ottobre 2018).

Charles Aznavour, nato a Parigi il 22 maggio 1924, ha venduto oltre 300 dischi in tutto il mondo e cantava in ben sei lingue (tra cui anche in italiano). In carriera ha composto oltre 50 album e ricevuto decine di premi e riconoscimenti. Tra le sue canzoni più famose spiccano “Com’è triste Venezia”, “L’istrione” e “Io tra di voi”. Il suo ultimo concerto in Italia risale al 23 giugno scorso, quando si esibì in Piazza Grande a Palmanova. […]