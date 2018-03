Le previsioni voto per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018: un fuorionda di Fitto, Meloni e Salvini diventa virale. Seguite con noi i risultati in diretta, ma ancor prima, i dati sull’affluenza e i primi exit poll

Elezioni 2018, previsioni voto. DIRETTA: caos a Palermo – Affluenza urne, exit poll, risultati Politiche del 4 marzo

L’Italia torna al voto per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018: i seggi saranno aperti dalle 7 alle ore 23. Domenica seguiremo in diretta con aggiornamenti live i dati sull’affluenza, gli exit poll dalla chiusura delle urne per poi proseguire la nostra maratona con i risultati sin dalle prime proiezioni.

11.30 É baraonda a Palermo per le elezioni 2018: nel capoluogo siciliano si sono verificati dei ritardi nell’apertura di alcuni seggi a causa di un errore sulle schede elettorali. In pratica, nella scorsa notte, si è dovuto provvedere alla ristampa di circa 20mila schede per un errore nella perimetrazione dei collegi Palermo 1 e Palermo 2 (alcune sezioni di un collegio erano state inserite per sbaglio nell’altro). Ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità.

ELEZIONI POLITICHE 2018, CHI VINCE?

E’ doveroso ribadire che dalla mezzanotte di sabato 17 febbraio, sono vietati per legge qualsiasi forma di sondaggi elettorali. Detto questo, tutti conoscono le intenzioni di voto rivelate anche sul nostro sito fino a 15 giorni dal voto. Non potendo riferire di dati in termini percentuali e non solo, si può però parlare dell’aria che tira nei partiti. Purtroppo non abbiamo potuto assistere a veri e propri confronti in diretta tv, nè altrove. I candidati premier (ove indicati) o comunque i maggiori leader politici in rappresentanza della propria lista (Berlusconi, Renzi, Salvini, Di Maio, Grasso, Meloni e via discorrendo), hanno avuto molte ospitate tv presentando in parte o in toto il proprio programma elettorale e dibattendo talvolta con i giornalisti (oltre a rispondere alle domande del conduttore).

Un video (LaPresse /Corriere TV) che ha spopolato nel web diventando virale, riguarda un fuorionda di giovedì 1 marzo che ha visto protagonisti tre leader del Centrodestra: Meloni (Fratelli d’Italia), Salvini (Lega), Fitto (Noi con l’Italia). In sintesi il dialogo tra di loro è una previsione del voto per il 4 marzo 2018. Raffaele Fitto si dice convinto che il M5S farà man bassa di consensi al Sud, vincendo in qualche regione anche tutti i collegi uninominali. Salvini appare sorpreso, si aspettava un PD al 22% che togliesse voti ai 5 Stelle, rimane quasi basito. Al contempo, il leader della Lega è convinto di poter arrivare al 30%. Giorgia Meloni si lancia in una previsione tutta sua: Salvini avrà la meglio su Forza Italia di Berlusconi, smentendo un po’ i sondaggi diffusi prima del divieto. Al Nord però la Lega si sente vincente mentre il Movimento 5 Stelle, storicamente è debole. Insomma, secondo i tre leader: Centrodestra vincente con la Lega più in alto di Forza Italia, PD in crollo (specie secondo Fitto), grillini che volano ma che senza il Nord potrebbero risultare il primo partito italiano nel proporzionale, ma la maggioranza di 316 seggi è un’altra cosa. Ma cosa si dice in casa PD, 5 Stelle e LIberi e Uguali? […]