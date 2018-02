Elezioni Politiche 2018, sondaggi elettorali: il quadro Italia e delle Regioni (febbraio)

ELEZIONI POLITICHE 2018, SONDAGGI ELETTORALI BIDIMEDIA 5/2/2018 (Le intenzioni di voto delle coalizioni per Regioni)

Probabilmente non c’è neanche da dirlo, le fortune del Centrodestra provengono dal Nord dove la Lega è molto forte, ma anche in molti collegi del Sud e della Sicilia, dove invece è Forza Italia a trainare la coalizione. Il CDX si afferma con grande facilità nel Veneto, in Lombardia, in Piemonte, in Campania, in Puglia e nel Friuli Venezia Giulia. Il vantaggio appare rassicurante anche nel Lazio e in Calabria. Il Centrosinistra è nettamente in vantaggio nel Trentino Alto Adige, in Emilia Romagna e in Toscana. Avanti ma in modo meno netto, in Umbria con il 33,5%, dove il CDX è il rivale principale con il 30,8%. Il Movimento 5 Stelle che rappresenta il voto più trasversale, è nettamente avanti solo in Sardegna.

Nelle Marche c’è la maggiore incertezza: M5S 30,2%; CDX 29,9%, CSX 29,6%. A seguire la Basilicata: CSX 30,4%, M5S 29,3%, CDX 28,0%). In Liguria il Centrodestra è accreditato del 33,4%, con i 5 Stelle al 30,7% e il Centrosinistra al 29,5%. In altre tre regioni, i contendenti del CDX sono i 5 Stelle. Abruzzo: CDX 34,7% – M5S 33,4%. Molise: CDX 33,5% – M5S 32,2%. Sicilia: CDX 35,4% – M5S 33,7%.