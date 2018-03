Seguite con noi la diretta live sulla chiusura della campagna elettorale in vista delle prossime Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018.

Elezioni Politiche 4 marzo 2018 DIRETTA LIVE, Grasso: “Voto a LeU unica soluzione per l’Italia”

Seguite insieme a noi la diretta live su Elezioni Politiche 2018 con le notizie salienti relative alla chiusura della campagna elettorale. Potrete leggere le dichiarazioni dei leader, i fatti più importanti di queste ultime ore di campagna elettorale e i sentiment sui possibili risultati elettorali. In serata Berlusconi, Di Maio e Renzi saranno intervistati a Porta a Porta: seguiremo la puntata in diretta sul nostro sito.

22.26 Pietro Grasso, leader di LeU, ha tenuto oggi il suo ultimo comizio a Palermo prima delle elezioni governative del 4 marzo: “Renzi non lascia se perde le elezioni? È un problema del Pd – ha dichiarato ai presenti – non so se sia una promessa o una minaccia. L’unico voto utile è quello per Liberi e Uguali – ha aggiunto, per impedire un governo Renzi-Berlusconi o al M5S. Siamo una forza politica in grado di costruire la sinistra ed il centrosinistra in Italia”.

Ore 18:19 Intervenuto a Pesaro, dov’è candidato col Partito Democratico nel collegio uninominale della Camera, il ministro dell’interno ha rilasciato alcune dichiarazioni riferendosi ad una fotografia pubblicata da Giorgia Meloni: “Non abbiamo nessun interesse a fare foto con Orban, noi siamo esattamente il modello opposto”. E sull’immigrazione: “Abbiamo fatto arrivare i primi voli dei corridoi umanitari. Abbiamo dimostrato con chiarezza che chi scappa da una guerra deve essere protetto. Le migrazioni sono un fenomeno srutturale, che va governato: noi lo abbiamo fatto, lo dimostra il fatto che da otto mesi c’è una caduta significativa degli arrivi. Chi promette 650mila rimpatri disse la stessa cosa quando era al governo nel 2001: il risultato è che ci fu la più grande sanatoria della storia della Repubblica, proprio per 650mila migranti”.

Ore 16:20 Beppe Grillo ha commentato sul suo blog quello che, secondo lui, sarà il testa a testa al voto. ‘Siamo rimasti soltanto noi e Forza Italia – scrive il comico fondatore del M5S – Il movimento si confronta con il più grande ed efficace spot pubblicitario dopo la Coca Cola di tutti i tempi. Un giovane candidato presidente del Consiglio è costretto a confrontarsi con un ologramma truccato e incandidabile’.

Grillo attacca duramente anche il Pd di Renzi: ‘E’ diventata la banca intorno a noi ed ha partorito una scialuppa di salvataggio capitanata da piagnucoloni e brontoloni. Quelli che hanno sempre ruminato la demolizione dello stato sociale per conto della finanza adesso si dissociano. Ma il mondo non è un utero in affitto, sono tempi difficili, non c’è da scherzare’.

Ore 15:20 Matteo Renzi non cambia idea. Ha deciso che rimarrà ancora segretario del Pd qualunque sarà il risultato delle Elezioni Politiche di domenica 4 marzo. La sua posizione è stata decisa con le primarie quindi non ha senso, secondo l’attuale segretario del Pd, parlare di soglia psicologica. ‘Spero e penso che lunedì saremo il primo gruppo parlamentare, siamo a un passo. Ci serve lo sprint finale’.

Ore 11:30 Oggi è giorno di chiusura della campagna elettorale, da domani vigerà il silenzio in attesa del voto di domenica. I leader chiuderanno il loro rispettivo tour elettorale tra piazze e teatri. Il Movimento Cinque Stelle incontrerà i propri simpatizzanti a Roma, a Piazza del Popolo, dove tra le 17 e le 22.30, si potrà ascoltare l’intervento del candidato premier Luigi Di Maio, di Beppe Grillo, Alessandro Di Battista e della sindaca Virginia Raggi. Per il Pd non ci sarà un evento unico, ma la chiusura in ‘cento-città’. Renzi parlerà a Firenze al teatro Obinhall alle 21. Gentiloni parlerà a Roma centro, dove è collocato il collegio uninominale nel quale è candidato. Liberi e Uguali chiuderà la campagna elettorale a Palermo: l’appuntamento è a Piazza Verdi ore 18, dove interverranno Pietro Grasso, Pippo Civati, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza, Rossella Muroni e Claudio Fava.

Berlusconi lancerà l’ultimo appello al voto prima a Mattino Cinque e Porta a Porta dove interverranno in serata anche Renzi e Di Maio. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, chiuderà a Milano, alle 17,30 nell’Auditorium di Bonola mentre Giorgia Meloni (FdI) ha scelto Latina: parlerà in piazza del Popolo alle ore 19.

Ore 8:00 Finalmente Berlusconi ha sciolto il nodo legato al candidato premier del centrodestra. Nel corso della partecipazione alla trasmissione di Canale 5, Matrix, il leader di Forza Italia ha confermato i rumors che giravano ormai da tempo sul candidato premier della coalizione, che sarà Antonio Tajani: ‘Sono lieto di poter annunciare che l’attuale presidente del Parlamento europeo ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra”.

Venerdì, 2 marzo 2018

Ore 17:00 Come annunciato, Luigi Di Maio ha presentato a Roma la lista dei possibili ministri nel caso in cui il M5S dovesse vincere le Elezioni Politiche 2018. Ecco l’elenco: Riccardo Fraccaro (Rapporti con il Parlamento), Giuseppe Conte (Pubblica Amministrazione), Domenico Fioravanti (Sport), Emanuela Del Re (Esteri), Paola Giannetakis (Interni), Alfonso Bonafede (Giustizia), Elisabetta Trenta (Difesa), Andrea Roventini (Economia), Lorenzo Fioramonti (Sviluppo Economico), Alessandra Pesce (Agricoltura), Mauro Coltorti (Infrastrutture), Pasquale Tridico (Lavoro), Salvatore Giuliano (Istruzione), Alberto Bonisoli (Beni Culturali), Armando Bartolazzi (Salute), Sergio Costa (Ambiente), Filomena Magino (Qualità della vita).

Ore 15:50 Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, è intervenuto in diretta radiofonica a Radio Capital, mostrandosi fiducioso in vista delle elezioni politiche di domenica prossima. ‘Il Pd può ancora vincere – ha dichiarato Del Rio – penso che gli italiani siano saggi e non rincoglioniti e sapranno scegliere chi sono coloro che hanno dimostrato competenza e serietà rispetto a chi fa le stesse promesse da vent’anni’. Del Rio ha attaccato duramente le proposte formulate in queste settimane dal centrodestra e dal M5S, ritenute ‘promesse mirabolanti’: ‘La flat tax di Berlusconi è semplicemente irrealizzabile mentre la lista dei ministri del M5S è solo cabaret, non c’entra nulla con la vita quotidiana degli italiani’.

Ore 12:30 In un suo post pubblicato sul proprio blog, Beppe Grillo ha preannunciato una possibile svolta almeno nel suo linguaggio e nel suo atteggiamento nei confronti della politica. ‘Capisco – scrive il fondatore del M5S sul blog- che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi e violente, forse è finita l’epoca del Vaffa ma comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire, Dio mio, capire’. Poi conclude con l’invito a trovare subito una soluzione dopo le elezioni per dare un governo al paese: ‘Fate veloce a fare un governo perché io sto impazzendo’.

Ore 10:30 : In queste ore si sta definendo la lista ministri M5S, che sarà presentata dal candidato premier pentastellato, Luigi Di Maio e della quale si conoscono già i primi nomi. Il candidato in pectore per la carica di ministro del Tesoro è Andrea Roventini, docente presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Ad annunciarlo è stato lo stesso Luigi Di Maio a Unomattina. ‘Ha già l’età di Macron – fa sapere Di Maio – ma già scrive come un premio Nobel che è Stigliz, con lui si tornerà alla politica espansiva’. Quasi certa anche la presenza dell’ex nuotatore, Domenico Fioravanti, due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi. Dopo la rinuncia del giornalista, Guido Bagatta, Fioravanti ha accettato l’eventuale incarico. ‘Sarà un grande onore e un privilegio ricoprire questa carica, ma al tempo stesso la ritengo una grande responsabilità’ sono state le prime commosse parole di Fioravanti dopo l’investitura.

Per quanto riguarda Lavoro e Welfare in pole position ci sarebbe l’economista dell’Università di Roma Tre, Pasquale Tridico, mentre il nome più gettonato per lo Sviluppo economico è quello dell’economista, Lorenzo Fioramonti. Nelle prossime ore verrà presentata la lista ufficiale che verrà resa nota nel corso della nostra diretta live su Elezioni Politiche 2018.

Intanto piovono le critiche degli avversari per l’invio della lista dei ministri da parte del M5S al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. ‘Di Maio si autoproclama premier, poi nomina i ministri e chiede di poter inviare la lista al Quirinale. Vive inTruman Show’ sono le parole della presidente della Camera, Laura Boldrini, mentre Graziano Delrio definisce ‘cabaret’ l’iniziativa di Di Maio. Renzi l’ha giudicata una sorta di ‘operazione di marketing, perché avevano fatto uno scivolone. Hanno candidato delle persone che loro stessi hanno detto di essere impresentabili’. Vi daremo aggiornamenti in tempo reale sulle dichiarazioni dei politici e sulle ultime ore di campagna elettorale. Nella pagina seguente potrete leggere le indicazioni su come si vota. [….]