Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di giovedì 26 luglio 2018: numeri vincenti, quote e vincite del concorso n.89

Estrazione del Lotto oggi 26 luglio 2018, Superenalotto e 10eLotto

Noi di centrometeoitaliano seguiremo in diretta le estrazioni odierne, per fornirvi pochi minuti dopo le ore 20.00, i numeri estratti sulle 11 ruote del Lotto, i numeri vincenti del 10eLotto serale, la combinazione vincente del Superenalotto. Se siete tra i fortunati vincitori, non dimenticate di consultare in questo articolo, le quote Superenalotto e Superstar che saranno disponibili alle 20.40 circa. Conoscerete quindi, l’entità dei premi assegnati alle varie categorie di vincite.

In attesa di conoscere la combinazione vincente del Superenalotto, ricordiamo che il jackpot in palio per l’estrazione di oggi, giovedì 26 luglio 2018, è pari a 18.600.000 €. Uno sguardo alle statistiche, in vista dell’estrazione Lotto del 26 luglio. Numeri ritardatari: l’82 sulla ruota di Firenze è assente da 142 turni. Il 18 a Venezia manca da 119 concorsi. Il 54 a Torino non si vede da 108 tornate. Il 9 sulla ruota di Venezia, latita da 107 estrazioni. Qui di seguito, a partire dalle ore 20:10 circa, i risultati delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di oggi, giovedì 26 luglio 2018, concorso n.89 dell’anno.

Estrazione del Lotto 26 luglio 2018

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

Estrazione Superenalotto 26 luglio 2018

SESTINA VINCENTE

NUMERO JOLLY

NUMERO SUPERSTAR

Quote Superenalotto e Superstar 26 luglio 2018 (premi e vincite intorno alle 20.40)

Estrazione 10eLotto serale 26 luglio 2018