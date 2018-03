Estrazione Lotto oggi 15 marzo 2018, Superenalotto e 10eLotto: nessun 6, il nuovo jackpot

SUPERENALOTTO, le vincite record – La vincita più elevata di sempre risale a quasi 7 anni fa, all’estrazione del 30 ottobre 2010, quando venne vinto un importo di 177.729.043,16 €, ottenuto con un sistema Sisal da 70 quote. Sul secondo gradino del podio troviamo la vincita realizzata il 27 ottobre 2016 festeggiata in Calabria, a Vibo Valentia, con un premio di 163.538.706 €. Al terzo posto la vincita risalente al 22/08/09, nella città a Bagnone, in provincia di Massa Carrara, la vincita fu di 147.807.299,08 euro.