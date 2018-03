Statistiche, jackpot, numeri vincenti, quote, vincite – Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 20/03/2018 (concorso n.34)

Estrazione Lotto 20 marzo 2018 – Superenalotto – 10eLotto in diretta

Ecco per voi, i tanto attesi numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 20 marzo 2018 n.34 dell’anno. Dopo le 20:30 renderemo note su questa pagina anche le quote e vincite, verrà centrata finalmente la combinazione vincente?

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO 20 MARZO 2018

Sestina estratta 9-20-33-43-44-48 Jolly 8 Superstar 55

ESTRAZIONE LOTTO 20 MARZO 2018

Bari 90 50 10 5 56

Cagliari 43 41 15 56 2

Firenze 74 71 24 21 37

Genova 80 76 88 44 63

Milano 69 22 35 26 34

Napoli 41 70 28 31 63

Palermo 15 64 73 37 56

Roma 78 88 32 81 35

Torino 30 72 36 45 8

Venezia 6 2 15 84 49

Nazionale 62 7 90 70 33

ESTRAZIONE 10 e LOTTO 20 MARZO 2018

Numeri vincenti 2 6 10 15 22 30 41 43 50 64 69 70 71 72 74 76 78 80 88 90 Numero Oro 90 Doppio Oro 50

Il jackpot in palio nell’estrazione Superenalotto del 20 marzo 2018, è pari a 116.100.000 €. La combinazione vincente (punti 6), è stata realizzato l’ultima volta, l’1 agosto 2017 a Caorle (Venezia), quando sono stati vinti 77,7 milioni di euro. In vista dell’estrazione del Lotto di oggi 20 marzo 2018, ecco i maggiori numeri ritardatari: il 65 è assente a Torino da 123 turni, l’85 a Cagliari manca da 110 concorsi, il 36 a Palermo non esce da 105 estrazioni. Numeri frequenti: il 44 a Cagliari, il 35 a Roma e l’11 a Venezia sono usciti 18 volte.[…]