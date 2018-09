Estrazione Lotto e Superenalotto 29 settembre 2018: numeri e quote di oggi

Vincite Superenalotto – L’ultimo fortunato vincitore capace di centrare il “6” lo ha fatto con un sistema “a caratura” nell’estrazione del 23 giugno 2018, portandosi a casa ben 51,3 milioni di euro. La vincita maggiore di questo concorso risale a 7 anni fa, esattamente, il 30 ottobre 2010, quando venne vinta la somma strabiliante di 177.729.043,16 €, realizzata mediante un sistema Sisal da 70 quote. Nella speciale classifica delle vincite più elevate di sempre, al secondo posto c’è quella realizzata con la sestina del 27 ottobre 2016 in Calabria, a Vibo Valentia, che valse un premio di 163.538.706 €. La terza vincita in assoluto venne realizzata il 22 agosto 2009 a Bagnone, in provincia di Massa Carrara, che fruttò al vincitore la bellezza di 147.807.299,08 € . […]

A cura di Carmine Orlando