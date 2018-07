Estrazione del Lotto oggi 24 luglio 2018, Superenalotto e 10eLotto: numeri vincenti e quote

Vincite Superenalotto – L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 23 giugno 2018, grazie a un sistema “a caratura” giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal. La vincita di 51,3 milioni di euro, è stata divisa tra le 45 quote acquistate. La vincita più alta della storia di questo concorso risale a quasi 7 anni fa, esattamente il 30 ottobre 2010, quando venne vinta la cifra record di 177.729.043,16 €, ottenuta con un sistema Sisal da 70 quote. Al secondo posto, nella speciale classifica delle vincite più alte di sempre, c’è la vincita del 27 ottobre 2016 in Calabria, a Vibo Valentia, con un premio di 163.538.706 €. Al terzo posto, la vincita risalente al 22 agosto 2009 che premiò un giocatore di Bagnone, in provincia di Massa Carrara, che si portò a casa ben 147.807.299,08 euro. [….]