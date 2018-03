Estrazione Million Day 20 marzo 2018: risultati in diretta

MILLION DAY – E’ possibile giocare anche per via telematica sul sito Giochi24. I premi MillionDay devono essere riscossi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sul Bollettino Ufficiale – Come riscuotere le vincite: se si è giocato in ricevitoria, i premi da 2 € e 50 € possono essere incassati presso qualsiasi punto vendita autorizzato. I premi da 1.000 € possono essere riscossi in contanti presso il punto vendita in cui è stata effettuata la giocata vincente. Inoltre in qualsiasi ricevitoria è possibile prenotare la vincita per ricevere l’accredito sul proprio conto bancario. Il premio più alto da 1.000.000 €, potrà essere prenotato presso uno sportello di Banca Intesa o l’Ufficio Premi Lottomatica di via Campo Boario 56/D, 00154 Roma, presentando la ricevuta della giocata vincente. Per le giocate online, i premi da 2 €, 50 € e 1.000 € vengono accreditati direttamente sul proprio conto di gioco. Il milione di euro dovrà prenotare la riscossione del premio presso un qualsiasi sportello di Banca Intesa oppure all’Ufficio Premi Lottomatica di via Campo Boario 56/D, 00154 Roma.