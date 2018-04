Estrazione Million Day 29 aprile 2018

Previsioni meteo Italia, lunedì 30 aprile 2018

Al Nord: Al mattino tempo perturbato al Nord Est e sulla Liguria di levante con rispettivamente intensi rovesci e residue piogge, altrove clima in genere più stabile. Al pomeriggio generale miglioramento su tutti i settori salvo locali rovesci sulle Alpi e addensamenti associati a pioviggini sui settori orientali del genovese. In serata tempo in genere asciutto quasi ovunuqe, ma con nubi in aumento a partire da ovest. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino nubi alternate a schiarite su tutti i settori ma con assenza generale di fenomeni di rilievo. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di clima asciutto ovunque con cieli poco o parzialmente nuvolosi, locali rovesci possibili solo sulle aree interne a confine tra Marche e Abruzzo. In serata persiste generale stabilità atmosferica con qualche nube in più sui settori adriatici. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati occidentali o sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.