Seguite con noi l’estrazione Million Day di oggi, lunedì 30 aprile 2018 e le statistiche sui concorsi precedenti.

Estrazione Million Day, lunedì 30 aprile 2018: combinazione vincente

Alle 19:01 sarà disponibile su questa pagina la combinazione dei cinque numeri vincenti del concorso Million Day di oggi, lunedì 30 aprile 2018. Numeri ritardatari: l’11 è assente da 34 estrazioni, il 36 non esce da 32 concorsi, il 52 da 28 estrazioni mentre il 54 non esce da 25 concorsi. Tra i numeri più frequenti il 49 è uscito 15 volte, 16, 43 e 36 sono già usciti in12 occasioni.

Il nuovo gioco Lottomatica Million Day ha aperto i battenti il 7 febbraio 2018, e ha già distribuiti in premi circa 20 milioni di euro. Nove sono i fortunati milionari che si sono aggiudicati il primo premio, l’ultima vincita da 1.000.000 € è stata realizzata a Udine nell’estrazione del 21 aprile 2018. Come si gioca: bisogna indovinare la combinazione vincente dei 5 numeri compresi tra 1 e 55, ma non si vince solo con il “5”. Chi ne indovina 4 su 5 la vincita si aggiudica i premi da 1.000 €, il “3” paga 50,00 €, il “2” si aggiudica 2,00 €. La singola giocata Million Day ha un importo fisso pari a 1,00 €. [….]