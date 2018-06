Estrazione Million Day oggi 18 giugno 2018 in diretta

MILLION DAY, IL REGOLAMENTO – Il costo della singola giocata ammonta ad 1,00 €. Il giocatore deve scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55. Indovinandoli tutti, si incasserà il milione di euro, ma si vince anche centrandone 4 (1.000,00 €), 3 (50,00 €), 2 (2,00 €). Secondo il calcolo delle probabilità, le possibilità di vincita sono 1 su 17 per il “2”, 1 su 284 per il “3”, 1 su 13.915 per il “4”, 1 su 3.478.761 per il “5”. Ogni giorno viene effettuata una estrazione Million Day. Si può giocare fino alle 18:45 per l’estrazione del giorno e dalle 19:15 in poi per quella del giorno successivo. Si può anche fare un abbonamento per più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 20), semplicemente scegliendo l’opzione nella schedina tra 2,3,5,7,10,20. […]