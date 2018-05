Segui in diretta l’estrazione Million Day di oggi, mercoledì 9 maggio 2018

Estrazione MillionDay 9 maggio 2018 – Su questa pagina alle 19:01 potrete trovare la combinazione vincente di oggi. Il gioco Lottomatica Million Day ha già distribuito dal 7 febbraio 2018 oltre 33.500.000 €. Fino ad oggi sono 14 i milionari: le ultime 3 vincite da 1.000.000 € sono avvenute a Frosinone, Firenze e Livorno nell’estrazione del 4 maggio 2018.

MILLION DAY – Il costo della giocata è di 1,00 €. Si devono scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55. Indovinandoli tutti, si vince il primo premio pari a 1.000.000 €, ma si vince anche centrandone 4 (1.000,00 €), 3 (50,00 €), 2 (2,00 €). Le probabilità di vincita sono 1 su 17 per il “2”, 1 su 284 per il “3”, 1 su 13.915 per il “4”, 1 su 3.478.761 per il “5”. Si può giocare al Million Day tutti i giorni fino alle 18:45 per l’estrazione del giorno e dalle 19:15 in poi per quella del giorno successivo. E’ possibile anche fare un abbonamento per più giorni consecutivi (fino ad un massimo di 20), semplicemente scegliendo l’opzione nella schedina tra 2,3,5,7,10,20.

Estrazione MillionDay 9 maggio 2018 – Numeri ritardatari: il 36 manca da 41 concorsi, il 52 è assente da 38 turni, 17 e 21 non escono da 31 estrazioni. Numeri frequenti: il 19 è uscito per 19 concorsi, 16, 43, 46 e 53 sono stati estratti per 13 turni.