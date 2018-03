Estrazione VinciCasa di lunedì 19/03/2018: combinazione vincente qui, poco dopo le ore 20. Numeri frequenti e ritardatari, quote, vincite e regolamento premi

Estrazione VinciCasa 20 marzo 2018

Le casa vinte grazie alla lotteria VinciCasa sono 68, l’ultima è avvenuta a Siena nell’estrazione del 6 marzo 2018. Su questa pagina poco dopo le ore 20:00, pubblicheremo contestualmente la combinazione dei 5 numeri vincenti e i premi distribuiti con quote e vincite dell’estrazione Vincicasa di oggi, martedì 20 marzo 2018. Nell’attesa di conoscere la cinquina vincente, ecco i numeri ritardatari: il 31 non esce da 19 turni, il 18 manca da 17 concorsi, l’1 non si vede da 16 estrazioni. I numeri più frequenti: il 15 è uscito 67 volte, il 32 e il 25 sono stati estratti 60 volte.

VINCICASA, DISTRIBUZIONE PREMI – Indovinando la cinquina vincente, scelta tra i numeri 1-40, si vincono 500.000 €, di cui 200.000 euro vengono erogato in denaro, i restanti 300.000 € sono vincolati all’acquisto di una casa. Ricordiamo che ci sono altri premi in denaro che verranno distribuiti: si vince anche centrando 2, 3 e 4 numeri. […]