Segui in diretta l’estrazione VinciCasa di oggi, mercoledì 9 maggio 2018

Estrazione VinciCasa di oggi 9 maggio 2018 – Poco dopo le ore 20 potrete leggere su questa pagina la combinazione vincente, il montepremi e naturalmente le quote vincite. La lotteria VinciCasa è abbinata al gioco Win for Life: la giocata minima è pari a 2€, si devono scegliere 5 numeri fra 1 e 40.

L’appuntamento con il gioco VinciCasa è quotidiano, indovinando la cinquina vincente si vince il primo premio che consiste in 500.000 € suddivisi in 300.000 € che obbligatoriamente vanno investiti nell’acquisto di un immobile (o più) in Italia, gli altri 200.000 € in contanti. Ci sono altri premi secondari che vengono vinti a seconda se viene centrato il 4, il 3 o il 2, e sono variabili in quanto legati al montepremi del concorso.

Estrazione VinciCasa 8 maggio 2018 – Numeri ritardatari: il 25 è assente da 34 turni, il 39 manca da 24 concorsi, il 38 non esce da 22 estrazioni. Numeri frequenti: il 15 è uscito 76 volte, l’ultima 11 giorni fa. Il 23 è stato estratto per 70 turni, il 31 si è visto per 66 concorsi.