Estrazione VinciCasa di oggi, lunedì 19 marzo 2018: numeri vincenti e quote

COMBINAZIONE VINCENTE: 7 19 20 27 30

MONTEPREMI: 91.956,80 euro

VINCITE: Nessun 5

28 QUATTRO 134,66 euro

808 TRE 16,50

8.153 DUE 2,25 euro

Il gioco VinciCasa ha regalato 68 case, l’ultima grande vincita è avvenuta il 6 marzo 2018 a Siena. Come da regolamento, indovinando la cinquina vincente scegliendo i numeri tra l’1 e il 40, il primo premio vincola all’acquisto di una casa. Dei 500.000 euro, il 40% viene erogato in denaro (200.000 €), il restante 60% (300.000 €) dovrà essere impiegato per l’acquisto di un immobile. Ricordiamo che ci sono altri premi in denaro che vengono distribuiti: si vince con il 2, 3 e 4 con premi variabili.

VERSO L’ESTRAZIONE VINCICASA DEL 19 MARZO 2018

Numeri ritardatari: il 31 è uscito l’1 marzo 2018, il 7 e il 18 si sono visti l’ultima volta il 3 marzo 2018, l’1 è stato estratto il 4 marzo 2018, il 19 si è visto l’ultima volta il 5 marzo 2018. Numeri frequenti: il 15 è uscito 67 volte, il 32 è uscito in 60 turni, il 26 si è visto 59 volte.