Estrazione VinciCasa, lunedì 23 aprile 2018: la combinazione vincente

Previsioni meteo di oggi – Sud e Isole: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali nubi basse a ridosso delle coste campane e lucane. Al pomeriggio non ci saranno variazioni di rilievo mentre non mancheranno le ampie schiarite e locali nubi innocue su Molise e Campania. In serata permangono generali condizioni di stabilità con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. I mari saranno nel complesso poco mossi o localmente mossi. […]