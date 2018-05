Estrazione VinciCasa oggi, martedì 15 maggio 2018 in diretta live

VINCICASA, COME SI GIOCA – L’appuntamento con la lotteria VinciCasa è giornaliero. La giocata minima è pari a 2€, si devono indovinare i 5 numeri della combinazione vincente scelti fra 1 e 40. Indovinando la cinquina, si avrà diritto ad incassare i 500.000 € suddivisi in 300.000 € che obbligatoriamente vanno investiti nell’acquisto di un immobile (o spalmati su più immobili) ubicati in Italia, gli altri 200.000 € vengono erogati in contanti. Ci sono altri premi secondari che vengono vinti a seconda se viene centrato il 4, il 3 o il 2, i cui importi sono variabili in base al montepremi giornaliero. [….]