Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di oggi, sabato 23/12/2017. Jackpot, numeri vincenti, quote e vincite. Ecco i 20 codici dello speciale concorso di Natale 2017 che garantisce premi da 1 milione di euro.

Estrazioni del Lotto e Superenalotto 23 dicembre 2017: codici vincenti “20 Nababbi a Natale”: quote e vincite

Nessun 6 nè 5+1 è stato centrato al Superenalotto, il jackpot sale per la prossima estrazione che si terrà giovedì 28/12/2017, a 77,2 milioni di euro. Su questa pagina sono disponibili quote e vincite Superenalotto e Superstar, e i 20 codici vincenti dei premi di Natale da 1.000.000 €. Intanto sulla ruota di Cagliari, non è uscito il 76 assente da 196 turni, si tratta del leader dei numeri ritardatari del Lotto. A seguire i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 23 dicembre 2017.

ESTRAZIONE DEL LOTTO 23 DICEMBRE 2017 – Bari 85 3 25 80 14 Cagliari 81 70 50 42 3 Firenze 63 24 46 71 83 Genova 63 16 28 6 47 Milano 31 50 14 40 54 Napoli 14 84 50 16 29 Palermo 21 8 19 43 81 Roma 76 4 44 68 87 Torino 1 5 73 82 7 Venezia 7 48 30 6 57 Nazionale 80 9 52 7 16

COMBINAZIONE SUPERENALOTTO 35 39 48 71 88 89 JOLLY 10 SUPERSTAR 4

CODICI VINCENTI DEI 20 PREMI PER L’INIZIATIVA 20 NABABBI A NATALE

0179AB9A0026-1 0204A99A0017-2

0403AC9A000F-2 0524A39A0103-7

0552B39A000A-1 1629B39A01F5-1

2448AD9A0017-1 3226AC9A0036-1

3530C39A003D-1 5410B49A0020-2

6054AA9A00A2-2 6137AE9A0017-1

6460A79A000F-1 6636B39A003F-1

6700A89A0019-2 6825C39A00B7-3

7117A29A0004-1 8146AC9A0016-1

8377A39A00BA-1 9005I19A0654-1

QUOTE SUPERENALOTTO

nessuno “punti 6” –

nessuno “punti 5+1” –

15 “punti 5” 19.310,99 €

767 “punti 4” 381,73 €

29.347 “punti 3” 30,18 €

470.612 “punti 2” 5,86 €

QUOTE SUPERSTAR

nessuno “6 stella” –

nessuno “5+ stella” –

nessuno “5 stella” –

3 “4 stella” 38.173,00 €

213 “3 stella” 3.018,00 €

3.204 “2 stella” 100,00 €

21.283 “1 stella” 10,00 €

51.411 “0 stella” 5,00 €

ESTRAZIONE 10 E LOTTO 23 DICEMBRE 2017 – I 20 NUMERI VINCENTI 1 3 4 5 7 8 14 16 21 24 25 31 48 50 63 70 76 81 84 85 NUMERO ORO 85 DOPPIO ORO 85 3