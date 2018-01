Estrazioni del Lotto e Superenalotto, oggi e domani 8-9 gennaio 2018

Meteo Martedì 9 gennaio 2018

Al Centro: Al mattino piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio, irregolarmente nuvoloso altrove ma senza fenomeni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo localmente instabile sui settori tirrenici con piogge sparse, nuvoloso ma asciutto lungo l’Adriatico. In serata molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni diffusi. Neve oltre i 1600-1700 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati in rotazione dai quadranti meridionali a nord-occidentali. Marimossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli generalmente nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio qualche pioggia su Calabria e Sardegna, più stabile sulle altre regioni ma con cieli generalmente nuvolosi. In serata locali piogge su Calabria, Sicilia e Sardegna, cieli nuvolosi altrove ma senza fenomeni. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti moderati o forti generalmente dai quadranti sud-orientali. Mari da molto mossi ad agitati.

A cura di Carmine Orlando