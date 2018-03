Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto oggi 6 marzo 2018: numeri vincenti dopo le ore 20

DIRETTA estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 6/3/2018, concorso n.28 dell’anno. Le vincite più alte dell’ultima estrazione, jackpot e numeri ritardatari, numeri vincenti e quote

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, martedì 6 marzo 2018

Ultimo Aggiornamento ore 15:20 – Il jackpot in palio per l’estrazione Superenalotto di oggi, martedì 06/03 n.28/2018 è pari a 109.100.000 €. Si tratta del quinto premio più alto di sempre nella storia del gioco. L’ultimo ‘6’ risale al 1° agosto 2017, quando a Caorle, in provincia di Venezia, furono vinti circa 77,7 milioni di euro. In attesa di scoprire i numeri estratti relativi all’estrazione del lotto di oggi 3/3/2018, in testa alla classifica dei numeri ritardatari c’è il 65 sulla ruota di Torino, assente da 117 turni. Sul podio troviamo anche l’85 a Cagliari, nascosto da 104 concorsi e il 36 a Palermo che manca da 99 estrazioni. Da segnalare in quarta piazza il 71 a Napoli, assente da 95 turni.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto di sabato 3 marzo 2018/n.27: le vincite più alte

Nell’ultima estrazione del Superenalotto sono stati centrati quattro ‘5’ da circa 60.000 euro, premiati i giocatori di Milano, Civitanova Marche (Macerata), Ravenna e Monte San Giovanni Campano (Frosinone). Al Superstar sono stati realizzati sette “4 stella” per un premio di 33.000 euro. Il gioco del lotto ha regalato la vincita più alta del 2018. A Longare, in provincia di Vicenza, sono stati vinti oltre 308.000 euro, grazie ad una giocata che ha centrato 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne ed una cinquina. Il 10eLotto ha premiato Vibo Valentia dove è stato realizzato un ‘7’ da 30.000 euro. […]