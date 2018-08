Febbre del Nilo, aumentano le vittime della zanzara assassina: ma alcuni studi hanno scoperto chi colpisce e le reali possibilità di morte

Febbre del Nilo killer: chi colpisce e come

La zanzara killer portatrice della Febbre del Nilo (West Nile) aumenta le sue vittime in Italia: due giorni fa è stata una 77enne di Mantova a perdere la vita poco dopo esser stata punta da quest’insetto che sta sensibilmente gettando nel panico la popolazione. Finiti in ospedale di recente, in condizioni critiche, anche due anziani sardi e un’altra donna di Piacenza. Come comportarci dunque di fronte a quella che si sta trasformando in un’epidemia, seppur non così pesante, che ha finora causato decine di morti nel nostro paese? Si può iniziare a studiare alcuni dati per comprendere che tuttavia le possibilità di decesso per Febbre del Nilo non sono alte come sembrerebbe.

Gli effetti della Febbre del Nilo infatti, secondo studi medico-sanitari, sono mortali solo per persone molto anziane o il cui organismo è già seriamente compromesso da altre patologie. Per più dell’80% dei casi si accusano i classici sintomi da influenza. Il virus, inoltre, non è trasmissibile da uomo a uomo ma soltanto se si è effettivamente punti da questo particolare tipo di zanzara (o da una che ne ha contratto il virus). C’è un 1% di possibilità che alcune persone, anziani, bambini o soggetti immunodepressi, possano accusare sintomi irreversibili al punto da portare alla morte. Non è quindi il caso di andare totalmente nel panico. Anche perchè tra non molti giorni, con la fine dell’estate e l’arrivo di un clima fresco/freddo, le zanzare non dovrebbero più essere in circolazione in Italia.

Nel frattempo però le amministrazioni locali sono corse ai ripari per proteggere i cittadini più deboli. In Veneto, regione più colpita con 105 casi di cui 34 con conseguenze neurologiche, la Giunta Zaia ha annunciato un Piano straordinario di disinfestazione a tappeto che potrebbe prendere il via ai primi di settembre: un’operazione da 4-500 mila euro per eliminare esemplari adulti e larve di zanzare e ottenere effetti immediati sul contagio.