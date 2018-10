Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo. Eravate a conoscenza di questa data e del suo significato? Scopriamolo assieme

Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo. Eravate a conoscenza di questa data e del suo significato? – Spesso ci sono giornate commemorative legate a materie, argomenti o avvenimenti storici vediamo allora a quale tematica è collegata la data del 27 ottobre. L’UNESCO ossia l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza, la Cultura e la Comunicazione ha voluto ricordare l’importanza della memoria e del ricordo immortalato in documenti audio e visivi, fissando la data del 27 ottobre per la celebrazione della giornata mondiale del patrimonio audiovisivo. Sensibilizzare la popolazione sulla rilevanza del patrimonio audiovisivo, attestante in particolare la storia del XX e XXI secolo, con tutti gli avvenimenti di ogni genere, politico, sociale, religioso, economico che hanno percorso questi periodi è quanto mai rilevante e fondamentale. I documenti d’epoca, contenuti nei filmati cinematografici, nelle trasmissioni radiofoniche o televisive, rappresentano e sono patrimonio di ciascuno di noi e non possono andare dispersi perché attestano momenti storici e sociali che è giusto che siano conosciuti anche da quelle generazioni che non hanno visto e vissuto certe situazioni. […]