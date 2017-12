Vediamo insieme l’ultimo bollettino Influnet su Influenza 2017-18 che sta toccando il picco proprio nelle festività natalizie.

Influenza 2017-2018, bollettino Influnet: è boom di casi sotto le feste natalizie | Consigli, rimedi e sintomi

Le festività natalizie oltre a tanti doni ci lasciano in eredità anche tantissimi casi di influenza. Secondo le indagini svolte dai medici sentinella della rete Influnet dell’Istituto superiore di sanità, nella 51.ma settimana che va dal 18 al 24 dicembre, i nuovi casi sono circa 387 mila, che elevano a oltre 1 milione e 400 mila il numero degli italiani colpiti dal virus influenzale, quest’anno davvero molto aggressivo. Nell’ultimo bollettino si parla di un ‘brusco aumento, alimentato soprattutto dalle classi di età pediatrica’. Nell’ultimo report di Influnet, si evidenzia come la ‘curva delle sindrome influenzali, continua la sua ascesa dopo aver superato, nella 49.ma settimana, il valore soglia di 2,57 casi ogni mille assistiti, che determina l’inizio del periodo epidemico’.

Secondo lo stesso repoert, tutte le regioni italiane sono state colpite dal virus influenzale eccetto il Friuli Venezia Giulia. Il valore dell’incidenza totale è stato stimato in 6,39 casi ogni mille assistiti, contro i 4,26 casi della precedente settimana. Ad essere più colpiti da questa epidemia sono stati i bambini dai 0 a 4 anni, con 18,91 casi su mille assistiti; subito dopo, la fascia di età maggiormente interessata è quella che va dai 5-14 anni (12,65 casi per mille), poi quella dai 15-64 anni (5,43/mille) e per ultima quella degli over 65 anni (2,78). In modo particolare, sono state interessate dall’epidemia influenzale, gli abitanti del Piemonte, della Provincia autonoma di Trento, dell’Emilia Romagna, della Toscana, del Lazio e della Calabria. Nella pagina successiva potrete leggere i consigli e i rimedi per curare l’influenza 2017-18. [….]