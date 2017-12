Influenza 2017, sintomi, rimedi e cura, picco stagionale: i bambini sono i più colpiti

Ma quali sono i sintomi dell’Influenza 2017, quali le cure e i rimedi per arginarla e velocizzare il pieno recupero ? Va precisato che l’Influenza è una malattia respiratoria contagiosa, causata dai virus influenzali. In genere questo tipo di epidemie si manifestano nel corso della stagione invernale anche se la comparsa di episodi occasionali e sporadici, al di fuori dei mesi freddi, non è da trascurare. Il picco stagionale è previsto nel mese di gennaio, anche se in molte regioni, soprattutto al nord, l’epidemia ha già fatto registrare un numero significativo di contagiati.

I sintomi possono essere lievi, importanti o molto severi e generalmente compaiono da uno a quattro giorni dal contagio. L’Influenza 2017 tende a manifestarsi con sintomi particolarmente caratterizzati come febbre alta, tosse secca, astenia, mal di testa, brividi di freddo immotivati, dolori addominali, mal di gola, naso congestionato, difficoltà a prendere sonno e dolori articolari. Nei soggetti più deboli come anziani, cardiopatici o bambini in tenerissima età, l’influenza può avere anche decorso fatale. Basta pensare che lo scorso anni, 68 persone sono morte in Italia per le conseguenze dell’influenza in concomitanza con la presenza di altre patologie gravi.

Il rimedio più sicuro per tenerla lontana è il vaccino antinfluenzale, anche se è bene chiarire che protegge solo dal virus dell’influenza ma non dai virus para-influenzali e dalle comuni sindromi da raffreddamento. Devono fare molta attenzione le donne in gravidanza, al secondo o al terzo mese di gestazione. Nel caso in cui a contrarla siano i soggetti sani, non affetti da gravi patologie, il rimedio rimane sempre quello di contrastarne i sintomi evitando l’uso di antibiotici, se non consigliati dal proprio medico di fiducia. Dormire, stare comunque sotto le coperte, adottare i classici rimedi della nonna per lenire i disagi del mal di gola o utilizzare i comuni analgesici per alleviare dolori e abbassare la febbre. Normalmente, entro quattro giorni, se si sono adottate tutte le precauzioni del caso, il paziente torna in perfetta forma.