Influenza 2018, numero dei casi raddoppiato, ma il picco deve ancora arrivare / Consigli, sintomi e rimedi

Consigli e rimedi per combattere gli effetti dell’Influenza 2018 e il bollettino dell’ISS sul numero dei casi.

Influenza 2018, raddoppiato il numero dei casi, ma il picco è ancora lontano / Consigli, rimedi e sintomi

Adesso si può davvero parlare di un boom di casi per quanto riguarda l’influenza 2018. Ma soprattutto, secondo la tesi degli esperti, il picco non è ancora stato raggiunto. Le statistiche negli ultimi giorni parlano di un raddoppio del numero degli italiani che hanno contratto il virus influenzale. In molti hanno preso d’assalto pronto soccorso. L’ultimo bollettino dell’Iss che fa riferimento al periodo del 25-31 dicembre, parla di 673.000 casi, che portano il numero globale dei contagiati a 2.168.000 da quanto è iniziato il periodo di sorveglianza. Un vero boom se si pensa che nella settimana precedente gli italiani colpiti dal virus ammontavano a 387mila. Un trend in costante crescita che ha colpito tutte le regioni d’Italia ad esclusione del Nord Est.

L’incidenza dell’epidemia in Italia è pari a 11,11 casi per mille assistiti, un numero già ampiamente superiore a quello dell’anno passato. Un dato che si avvicina molto alla soglia di guardia dei 13,50 casi di media, la soglia fatidica che identifica come ‘alta’ l’intensità della diffusione dell’Influenza 2018. Secondo quanto recita il bollettino dell’ISS, ‘il livello di incidenza è pari o superiore a dieci casi per mille assistiti tranne in Friuli V.G., Veneto, Provincia atuonoma di Bolzano e Val d’Aosta in cui si mantiene a circa quattro casi per mille assistiti’. Al momento, le regioni in cui l’epidemia influenzale è stata maggiormente diffusa sono Lombardia, Liguria, P.A. Trento, Marche, Basilicata e Calabria. Nella pagina successiva potrete leggere i consigli sui rimedi da adottare e le cure da intraprendere per contrastare i sintomi del virus influenzale. [….]