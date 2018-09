Inizio scuola 2018, calendario regione per regione: date apertura e chiusura

Calendario inizio scuola settembre 2018 regione per regione. Date di apertura e chiusura.

Manca poco ormai al ritorno sui banchi di scuola per gli studenti italiani. I primi saranno i giovani della provincia di Bolzano, che torneranno a scuola già mercoledì 5 settembre, gli ultimi invece saranno quelli pugliesi, il 20 settembre. Ogni regione, come di consueto, ha deciso in maniera autonoma quando inizierà il suo anno scolastico e quando terminerà. La maggior parte delle scuole aprirà tra il 10, il 12 e il 17 settembre 2018. Ogni istituto può però decidere di anticipare di qualche giorno il rientro tra i banchi. Questa ipotesi, è stata presa in considerazione da molte scuole.

Il termine delle attività didattiche per le scuole d’infanzia, è previsto per il Trentino e il Veneto il 28 giugno 2019; per Friuli, Piemonte, Liguria, Molise e Campania il 29 giugno, il 30 giugno 2019 per tutte le altre regioni. Vediamo ora il calendario completo, con le date di inizio e chiusura.

CALENDARIO APERTURA E CHIUSURA SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Inizio 10 settembre:

Abruzzo, con chiusura l’8 giugno 2019

Basilicata, chiusura 12 giugno 2019

Friuli Venezia Giulia, chiusura 12 giugno 2019

Piemonte, chiusura 8 giugno 2019

Inizio 12 settembre:

Campania, chiusura 8 giugno 2019

Lombardia, chiusura 8 giugno 2019

Sicilia, chiusura 11 giugno 2019

Umbria, chiusura 8 giugno 2019

Valle d’Aosta, chiusura 12 giugno 2019

Veneto, chiusura 8 giugno 2019

Inizio 13 settembre:

Molise, chiusura 8 giugno 2019

Inizio 17 settembre:

Calabria, chiusura 8 giugno 2019

Emilia Romagna, chiusura 7 giugno 2019

Lazio, chiusura 8 giugno 2019

Liguria, chiusura 11 giugno 2019

Marche, chiusura 8 giugno 2019

Sardegna, chiusura 8 giugno 2019

Toscana, chiusura 10 giugno 2019

Inizio 20 settembre:

Puglia, chiusura 12 giugno 2019

